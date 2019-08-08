球員心理問題獲重視　NBA要求各隊新季配心理醫師

▲洛夫自曝有恐慌症。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

近年許多NBA球員都爆出有心理方面的疾病，有些情況嚴重到無法好好出賽，最著名的案例就是騎士球星洛夫(Kevin Love)，先前他因為恐慌症就無法出賽，針對這些問題，聯盟現在也提出新規定，要求每一隊都需要配置一名心理醫生，以解決球員心理方面問題。

NBA球員除了在場上打球外，在場下也幾乎都被媒體所關注，幾乎沒有太多的私人空間，也因此都長期被壓力籠罩，導致許多球員都有心理方面的疾病，不過又因為這些問題並沒有受到太多重視，使球員只能壓抑自己，是到近年才被重視。先前洛夫因為在場上表現不佳遭到質疑，甚至也休息了一段時間才復出，是他自己勇敢面對，公開表示有恐慌症才得到諒解。

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在洛夫公開自己疾病後，也越來越多球員出面發聲表示有這方面的問題，對此現在聯盟有注意到這項問題，並在8日向各隊下達備忘錄，要求他們在新賽季前，必須配置一名心理醫師，並且向聯盟註冊，同時各隊也需要制定應對突發性心理疾病的備案。其實從2015年起，NBA就邀請安德森(Derek Anderson)擔任NBA首席心理健康顧問，以提供球員幫助，現在聯盟要求各隊配置一名專屬心理醫師，也是對於球員重視的表現。

▲聯盟要求各隊配置心理醫師。（圖／路透社）