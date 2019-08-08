運動雲

>

球員心理問題獲重視　NBA要求各隊新季配心理醫師

ETtoday運動雲

▲詹姆斯、洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛夫自曝有恐慌症。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

近年許多NBA球員都爆出有心理方面的疾病，有些情況嚴重到無法好好出賽，最著名的案例就是騎士球星洛夫(Kevin Love)，先前他因為恐慌症就無法出賽，針對這些問題，聯盟現在也提出新規定，要求每一隊都需要配置一名心理醫生，以解決球員心理方面問題。

NBA球員除了在場上打球外，在場下也幾乎都被媒體所關注，幾乎沒有太多的私人空間，也因此都長期被壓力籠罩，導致許多球員都有心理方面的疾病，不過又因為這些問題並沒有受到太多重視，使球員只能壓抑自己，是到近年才被重視。先前洛夫因為在場上表現不佳遭到質疑，甚至也休息了一段時間才復出，是他自己勇敢面對，公開表示有恐慌症才得到諒解。

請繼續往下閱讀...

在洛夫公開自己疾病後，也越來越多球員出面發聲表示有這方面的問題，對此現在聯盟有注意到這項問題，並在8日向各隊下達備忘錄，要求他們在新賽季前，必須配置一名心理醫師，並且向聯盟註冊，同時各隊也需要制定應對突發性心理疾病的備案。其實從2015年起，NBA就邀請安德森(Derek Anderson)擔任NBA首席心理健康顧問，以提供球員幫助，現在聯盟要求各隊配置一名專屬心理醫師，也是對於球員重視的表現。

▲▼20180103騎士對拓荒者,洛夫,Kevin Love。（圖／路透社）

▲聯盟要求各隊配置心理醫師。（圖／路透社）

關鍵字： NBA洛夫心理疾病
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

中職／即戰力蘇俊璋簽了　洪總讚心臟大顆

婉拒味全龍加入中國職棒重啟生涯　游宗儒：為棒球人試水溫

熱門新聞

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3施子謙對決游霆崴　富邦、統一先發

4張奕無安打破功　5局無失分一軍首勝候選

5利馬奇颱風來　富邦已有移動備案

熱門新聞

1兄弟裁定輸球　伯納shit連噴

2進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進

3中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

4王勝偉接班　陳江和看好岳東華

5意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年07/30~08/04精彩投打(打者篇)

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366