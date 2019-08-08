2010世足賽最佳球員　烏拉圭球星佛蘭退休

▲佛蘭正式宣告退休。(圖／達志影像／美聯社)



記者林育正／綜合報導

曾在2010年世界盃足球賽世界波連發狂進5球，帶走象徵最佳球員金球獎的烏拉圭球星佛蘭（Diego Forlán），結束21年職業生涯正式宣布退休，最後一支效力的球隊是香港的傑志。

司職前鋒的佛蘭從阿根廷的獨立隊展開職業生涯，效力過曼聯、馬德里競技、國際米蘭的足球名門。2010年他在世界盃足球賽大殺四方，對地主南非、加納與荷蘭等隊都上演超遠距離的世界波進球。對德國一戰接獲隊友傳球凌空抽射，卻刻意利用地板反彈讓門將無法反應，更成為該屆賽事最佳進球。

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佛蘭在2010年世界盃更以5顆進球並列進球王，還獲選最佳陣容，還抱走象徵最佳球員的金球獎。遠離歐洲主流賽場後，他也曾效力日本的大阪櫻花，一度回到青年時期踢球的烏拉圭佩納羅爾，最後一支球隊是香港的傑志。

現在40歲的他正式宣布掛靴，「21年前我做出決定立志成為足球員，我帶著美好的回憶離開舞台，迎接新的挑戰，感謝陪伴我的每一個人。我無法用言語形容的21年，這是我還小的時候無法想像的。」

佛蘭生涯525場比賽進了222球，為國家隊出賽112場進36球，幫助烏拉圭2010年世足賽取得第4名，2011美洲盃冠軍。同胞蘇亞雷斯(Luis Suarez)也對這位戰友表示敬意，「我永遠不會忘記初入足壇時你對我的關照，能夠和你並肩作戰，我感到非常感恩。」