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ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

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▲▼2019.01.24 夢想家vs澳門，阿提諾（Will Artino）、米勒（Malclom Miller）、鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家外援米勒（Malcolm Miller）將轉戰巴西。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

上季登上ABL聯盟龍頭的寶島夢想家，新賽季陣容確定將大洗牌，在總教練穆雷（Dean Murray）、外援阿提諾（Will Artino）出走巴林之後，另一名外援米勒（Malcolm Miller）也在個人社群公布將轉戰巴西。

成軍第一個賽季僅獲1勝，但第二季在引入田壘、李學林、陳世念3名黃金世代成員，與陳孝榮、鄭瑋、吳永盛之後本土戰力大提升，加上外籍教練穆雷和3名外援阿提諾、米勒、葛萊斯（Tevin Glass）助力，搖身一變成為聯盟龍頭，創隊第2個賽季就打進季後賽。

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不過夢想家新的賽季陣容確定將大洗牌，穆雷在未獲續留後，帶著阿提諾轉戰巴林職籃，場均21.8分的頭號砍分手米勒，也在8日社群宣布新賽季將遠赴巴西打球。米勒雖然一球在手的打法令外界質疑，但他的得分效率以及「大心臟」關鍵一擊的能力仍受到肯定。

本土戰力目前也合約在身的，除了3名黃金世代、陳孝榮、張耕淯外，還有陳昱翰、吳松蔚、混血搖擺人錢肯尼3名初代夢想家。隨著8月各地區的季前邀請賽展開，夢想家勢必得趕緊找到總教練、3外援，與本土球員湊齊開季名單，尤其是他們在9月將出戰花蓮觀護盃。

關鍵字： 寶島夢想家米勒ABL
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