城市科大彭敏苦練多年　終獲選台灣女子袋棍球國手

▲城市科大休閒系大二生彭敏(左)與張讌琳(右)努力多年。（圖／城市科大提供）



記者張克銘／綜合報導

在中華民國袋棍球協會努力下，2年前成功爭取台灣成為國際袋棍球總會（FIL）正式會員資格，臺北城市科技大學積極推廣袋棍球，成立台灣第一支大學球隊有成，今年有9位女學生靠苦練獲選為台灣女子袋棍球國手，休閒系大二生彭敏第一次獲選國手，期待這次能為國爭取最好表現，讓台灣之名閃耀在國際舞台。

中華台北女子袋棍球隊今年初成軍半年後，7月底首度參加「2019女子袋棍球U19世界錦標賽」，8月1日至8月10日於加拿大大安略省開戰，共吸引有來自全世界22支隊伍爭奪世界冠軍，目前戰績二勝二敗。袋棍球原盛行於北美地區，球員手持用頂端具有網袋桿子作持球工具，作「運、傳、接、鏟、射」等動作進行比賽，把球射進對手的球門內就算得分。

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▲城市科大休閒系學生獲選台灣女子袋棍球國手，首度參加「2019女子袋棍球U19世界錦標賽」。（圖／城市科大提供）

城市科大休閒系推廣袋棍球，於7年前成立台灣第一支大學球隊的勁旅，入隊的成員來自四面八方，來自台東的公東高工、台東高商、北一女等校，近年交出漂亮成績單，訓練出國手，而擔任袋棍球管理教練的休閒系教師吳宏熙極其看重學生的體能與技術訓練，平日有專長訓練課程外，還會作重量特訓，此外，亦有袋棍球協會派來的國際教練到校指導學生，擴增學生的爆發力。

這次獲選為中華台北女子袋棍球國手有休閒系與餐管系女學生，一共有9人，其中之一是畢業自公東高工的彭敏，她自高二時開始接觸袋棍球，在學校一週至少6小時的團訓外，她求好心切，自律甚嚴，還會另找空地對著牆壁傳球，練習反應，一次至少半小時，過程雖枯燥卻不覺苦，只因熱愛袋棍球，她第一次獲選成為國手，十分珍惜，希望為國爭取最好成績。

▲城市科大休閒系學生獲選台灣女子袋棍球國手，首度參加「2019女子袋棍球U19世界錦標賽」。（圖／城市科大提供）



休閒系大二女學生張讌琳說，過去也曾出國比賽，但僅限於亞洲盃，這次獲選國手，隨隊到加拿大參加世界盃比賽，增加更多比賽的經驗，尤其每次開賽前會與競賽國家隊伍交換禮物，至今已經拿到墨西哥、愛爾蘭、捷克隊的禮物，不只有珍貴的回憶，更期待能打出好成績，為國爭光。

城市科大休閒系學弟妹在比賽期間透過直播為國手們加油打氣，此外，城市科大休閒系主任陳寅全認為，校方不只培育學生成為國手，還要為學生的就業著想，與袋棍球協會合作培育人才，訓練學生成為袋棍球教練與國際級裁判，目前已有多位學生到協會擔任教練工作，學生前景無限。

