運動雲

>

湖人三當家信心爆棚　庫茲馬：我有能力成為巨星

ETtoday運動雲

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬成為湖人三當家。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)的交易中湖人送走一票年輕球員，仍在陣中的庫茲馬(Kyle Kuzma)今年夏天不僅備戰世界盃男籃賽，也和「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)自主訓練。現在的他自信爆棚表示：「我有能力成為超級球星！」

「我沒有壓力，相信自己有能力成為超級球星。我付出很多努力，一路走來我了解自己的進步，能帶我到更高層級。從大學以來每一年我都在進步，並沒有停止。」庫茲馬說：「去年我的投籃狀況不如預期，但平均還是有快20分。如果我把投籃調整好，也加強防守能力，我找不到我無法成為三號球星的理由。」

請繼續往下閱讀...

有了詹姆斯(LeBron James)的助攻加上戴維斯強大的牽制力，庫茲馬的投射穩定度將更顯得重要。上季他場均18.7分5.5籃板，但外線命中率從菜鳥球季的36.6%下滑到30.3%，因此投籃成為今夏重要課題。

過去湖人希望庫茲馬希望能從接獲博爾(Lonzo Ball)和英格雷(Brandon Ingram)，從外線給予火力支援，可惜兩人都已離隊。「我不是個黏球的人，我能夠無球跑動，這樣也更容易找到空檔。我要相信夏天做的訓練，我到時候會有空檔，就只要穩住呼吸，專注，然後把球投進。」

關鍵字： 湖人庫茲馬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

推薦閱讀

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

中職／即戰力蘇俊璋簽了　洪總讚心臟大顆

中職／富邦相認表哥陳鴻文　王尉永克服肩傷飆速

熱門新聞

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3NBA要求各隊新賽季配心理醫師

4高球女神何沐妮超甜笑容征服球迷

5費德勒生涯的缺憾無奧運男單金牌

熱門新聞

1兄弟裁定輸球　伯納shit連噴

2進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進

3中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

4王勝偉接班　陳江和看好岳東華

5意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年07/30~08/04精彩投打(打者篇)

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366