湖人三當家信心爆棚　庫茲馬：我有能力成為巨星

▲庫茲馬成為湖人三當家。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)的交易中湖人送走一票年輕球員，仍在陣中的庫茲馬(Kyle Kuzma)今年夏天不僅備戰世界盃男籃賽，也和「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)自主訓練。現在的他自信爆棚表示：「我有能力成為超級球星！」

「我沒有壓力，相信自己有能力成為超級球星。我付出很多努力，一路走來我了解自己的進步，能帶我到更高層級。從大學以來每一年我都在進步，並沒有停止。」庫茲馬說：「去年我的投籃狀況不如預期，但平均還是有快20分。如果我把投籃調整好，也加強防守能力，我找不到我無法成為三號球星的理由。」

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有了詹姆斯(LeBron James)的助攻加上戴維斯強大的牽制力，庫茲馬的投射穩定度將更顯得重要。上季他場均18.7分5.5籃板，但外線命中率從菜鳥球季的36.6%下滑到30.3%，因此投籃成為今夏重要課題。

過去湖人希望庫茲馬希望能從接獲博爾(Lonzo Ball)和英格雷(Brandon Ingram)，從外線給予火力支援，可惜兩人都已離隊。「我不是個黏球的人，我能夠無球跑動，這樣也更容易找到空檔。我要相信夏天做的訓練，我到時候會有空檔，就只要穩住呼吸，專注，然後把球投進。」