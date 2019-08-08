劉鴻敏、劉鴻杰都登日本　期待首次對決「當成敵人不會手軟」

▲劉鴻敏、劉鴻杰都旅日 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男排電眼雙胞胎哥哥劉鴻敏8日也宣布加盟日本一級球隊的松下黑豹，弟弟的劉鴻杰則是加盟名古屋狼犬，這次不但是兩人從小到大第一次拆夥，更有機會上演第一次對戰，雙方都直呼超期待。劉鴻敏更說，「我不會把他當家人，會把他當成敵人。」

劉鴻杰6日加盟日本一級聯賽名古屋狼犬（前身為豐田合成隊Toyoda Gosei Trefuerza ）後，哥哥劉鴻敏8日也宣布加盟日本一級球隊的松下黑豹，劉鴻敏也成為繼黑狗隊長陳建禎之後，松下黑豹的第二名台將，雙胞胎第一次拆夥，也都效力日職。

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▼劉鴻敏加盟松下黑豹 。

劉鴻敏談起等待的日子，「因為弟弟先知道消息，我也就很著急的問，直到7月中才知道是松下黑豹，第一次去日本一級聯賽，就去到要拚三連霸的松下黑豹，很榮幸也覺得很有壓力，但我相信可以和他們競爭，我很期待和廣島JT雷霆（陳建禎）還有名古屋狼犬（劉鴻杰）對上。」

劉鴻敏說，「其實在泰國聯賽間就想過之後一定會拆夥，所以也已經做好了心理準備，其實分開也好，可以學到更多東西，我們兩個人的夢想都希望可以去日本，現在美夢成真了，如果真的對上弟弟，我不會手軟，不會把他當家人，會把他當成敵人的。」

▼ 劉鴻杰加盟名古屋狼犬。

劉鴻杰則說，「我們就是做好自己該做的，讓球團看到我們的實力，我也不會手下留情，超期待可以對上的啊，這是第一次、過去從來沒交手過，超興奮期待的。」而談到拆夥後一個人生活，「就不像之前可以互相幫忙，會有點不習慣啦，現在就是要靠自己。」

劉鴻敏也沒想過會和陳建禎、劉鴻杰3個人都一起到日本打球，「亞援剛好都是台灣人，我真的沒想到，但我們會努力讓更多人看見台灣的球員。」而松下黑豹在明年1月18日將在沖繩主場對上JT雷霆，有機會上演劉鴻敏對決陳建禎的戲碼，劉鴻敏也希望台灣球迷可以來看比賽。

▼陳建禎加入JT雷霆。（圖／記者林育正攝）