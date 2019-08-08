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性感高球女神何沐妮成老虎伍茲師妹　甜美笑容征服球迷

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▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe，下同）

記者張曜麟／綜合報導

高爾夫球界往往都會出現美女球員，這已經不是新鮮事，但近期有一位年僅20歲的火辣妹子憑藉招牌笑容以及逆天的身材征服了許多球迷，那就是來自四川的何沐妮，而她現在也將要參加LPGA蘇格蘭公開賽。

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

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何沐妮出生於四川成都，7歲開始打球，10歲後與家人一同移民至加拿大，目前就讀南加州大學，而她自10歲奪得青少年冠軍盃賽亞軍後，一直以來征戰都屢獲佳績，不僅在世界青少年高爾夫錦標賽11-12歲組獲得亞軍、也在美國青少年大師賽拿下11-12歲組冠軍等榮耀，先前參加屆Prasco慈善錦標賽以低於標準桿67桿的成績拿下首個職業賽冠軍頭銜。

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

除此之外，何沐妮的實力更是受到認可，在今年她與世界知名高球品牌之一TaylorMade Golf簽約，成為旗下球員，而這個品牌下最著名的球員就是老虎伍茲，可見何沐妮成為簽約球員是多麼不容易的一件事情。

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

何沐妮還時常在IG上曬出自己美照，她不僅有著超甜美的笑容，同時還有火辣的身材，讓許多人驚呼非常不科學，另外何沐妮也有著令人稱羨的小麥肌，讓她在穿著泳衣時更顯的健康又有活力；現在何沐妮將要參加LPGA的蘇格蘭公開賽，該賽事將於8日至11日進行。

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

關鍵字： LPGA何沐妮
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