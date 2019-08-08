劉鴻敏宣布加盟日本松下黑豹　繼陳建禎後隊史第二位台將

▲劉鴻敏加盟松下黑豹 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）



記者謝孟儒／台北報導

中華男排電眼雙胞胎弟弟的劉鴻杰確定加盟日本一級聯賽名古屋狼犬（前身為豐田合成隊Toyoda Gosei Trefuerza ）後，哥哥劉鴻敏8日也宣布加盟日本一級球隊的松下黑豹，劉鴻敏也成為繼黑狗隊長陳建禎之後，松下黑豹隊史的第二名台將。

劉鴻敏8日舉行加盟記者會，宣布加盟在日本一級聯賽二連霸，加上2017至2018賽季聯賽、天皇盃、黑鷲崎盃三冠王的松下黑豹，談起這過程也覺得不可思議，「之前亞俱盃我還有去看松下黑豹的比賽，沒想到我現在成為他們的球員，第一次加盟日本球隊，就是松下黑豹，覺得很榮幸，但壓力也很大。」

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松下黑豹總教練川村慎二也來台參與加盟記者會，「一直有在觀察台灣選手以及劉鴻敏的表現，對於劉鴻敏的實力表達肯定，很適合現在的松下黑豹，看重劉鴻敏的攻擊能力，不管是在聯賽還是中華隊在國際賽的表現，印象深刻，至於進入球隊後上場的狀況，我們球隊競爭很激烈，希望他能發揮實力達到良性競爭。」

劉鴻敏穿上過去從未穿過的14號球衣，象徵一切都是新的開始，內心非常感動，這支球隊有很多日本國家隊的選手，也有世錦賽MVP的波蘭隊長Michal Kubiak，「我對我自己有信心，相信我可以和他們競爭，我有信心能夠幫助球隊。」

談到是否和曾經加盟松下黑豹的陳建禎詢問細節，劉鴻敏笑稱，「他要我自己去了就知道，我想說這樣也好啦，我現在比較擔心的是語言還有和球隊的磨合，不過我有機會上場，就不會放棄每個機會，我已經做好什麼位置都要會打的準備。」

而松下黑豹在明年1月18日將在沖繩主場對上廣島JT雷霆，有機會上演劉鴻敏對決陳建禎的戲碼，劉鴻敏也希望台灣球迷可以來看比賽，一次可以看到兩位台灣選手。