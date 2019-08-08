亞洲U23中華男排複賽二連勝　直落三擊敗斯里蘭卡

▲U23中華男排複賽二連勝，直落三勝斯里蘭卡。（圖／AVC）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

亞洲U23排球錦標賽進入複賽階段，中華男排今日出戰複賽第二場比賽，對上斯里蘭卡，最終以26：24、25：23、26：24直落三擊敗對手。

中華隊本場比賽展現強大韌性，首局開賽斯里蘭卡就掌握住情勢，連續得分，使中華隊大幅落後，不過中華隊卻在比分大幅落後的情況下，逐漸追上斯里蘭卡，一路追到24比24分deuce，最後中華隊把握住機會，連續拿下兩分，以26比24 逆轉拿下首局。

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次局開打後，雙方緊咬比分，互不相讓，一直到15分後，中華隊才開始取得領先優勢，不過斯里蘭卡也不是省油的燈，眼看中華隊就快拿下次局，斯里蘭卡卻追平比分，戰成23：23驚現局面，好在中華隊最後穩住陣腳，連得兩分，才以25：23拿下第二局，2：0率先取得聽牌優勢。

比賽來到第三局，中華隊穩扎穩打，一直以微幅差距領先斯里蘭卡，直到24：24分deuce後，中華隊才以26比24拿下最終局，同時也以3比0直落三取得這場比賽的勝利。

中華隊闖進複賽，與澳洲、斯里蘭卡、巴基斯坦同分在E組，而E組最終的排名將受到今天晚上澳洲與巴基斯坦對戰的比分影響，若澳洲能擊敗巴基斯坦，則中華隊有很大的機會在E組爭取到排名第一，在八強賽交手較弱對手，對進四強更有利。



▲▼U23中華男排複賽二連勝，直落三勝斯里蘭卡。（圖／AVC）