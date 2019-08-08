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林志傑重磅加盟富邦？　名列亞冠盃24人大名單

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▲▼林志傑、蘭佩。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL冠軍富邦勇士將在8月14日出征FIBA亞冠盃，8日官網貼出的24人大名單中，最受矚目的莫過於「野獸」林志傑。不過這並不代表林志傑已正式加盟富邦勇士，這份大名單是依照大會規定些列出的，之後出賽球員只能從其中挑出，林志傑是否簽約還沒有進一步消息。

因為CBA新制規定，單一球隊只能有一名台港澳球員，浙江廣廈選擇較年輕的劉錚忍痛割愛37歲的「隊魂」林志傑，這位中華隊戰功彪炳的老將來季動向備受矚目，而富邦勇士總教練許晉哲日前也透露，球團確實有接觸林志傑，而林志傑的確也有回到台灣打球的意願，不過雙方尚未達成共識。

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就在這之後，林志傑的名字突然出現在FIBA亞冠盃官網富邦勇士24人球員名單之中，讓球迷有無限想像。不過這是依照亞洲籃總規定先遞交的大名單，屆時亞冠盃出賽12人名單只能從中挑選，雖然名單中有些球員尚未簽約，但富邦仍先列出，另一方面，也展現富邦勇士對於網羅林志傑的信心。

據了解，這次亞冠盃名單是經過林志傑本人同意，他與富邦勇士已經有一定的默契，不過還卡在一些細節尚未談妥，因此遲遲無法簽約，這次先列大名單之中，若夠趕在決賽簽約，就能提前披上勇士戰袍出征。

名單之中還包括上季兩位尚未續約的奪冠功臣洪志善、林書緯，以及兩位大學畢業生林冠均、CBA選秀會落選的林秉聖。洋將方面，富邦列出上季的雙洋將賈西亞（Charles Garcia）、米歇爾（Tony Mitchell），與上季效力裕隆的夏普（Walter Sharpe）、測試洋將路易斯（JeQuan Lewis）。

以經營全主場為理念的富邦勇士，6日正式宣佈離開SBL轉戰ABL，若能夠順利網羅林志傑將會是投入新聯盟最重要的一槍，更能夠重現與同聯盟的寶島夢想家前鋒田壘「南俠北獸」的「夢幻對決」。

關鍵字： 富邦勇士ABL林志傑旅外台將亞冠盃
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