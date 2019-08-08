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政大雄鷹盃／「下半場」練膽試　劉揚暄因拍戲提升球技

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▲▼ 政大雄鷹盃台藝大，台師大 。（圖／政大雄鷹會提供）

▲劉揚暄。（圖／政大雄鷹會提供，下同）

記者洪偵源／台北報導

參與電影「下半場」演出的劉揚暄，不但沒讓拍戲影響課業與練球，甚至讓自己在球場上有所進步，教練葛記豪都稱讚他是學生球員的最佳典範。

就讀台藝大的劉揚暄，去年還是沒球打的球員，葛記豪說，劉揚暄上場會慌亂，完全不知道自己在幹什麼，也就沒有機會，但是他是一個認份的球員。

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「他考試進來的分數比較高，但是選擇念戲劇系，他在唸書、練球之餘，有其他發展，而且兩邊都顧好，課餘時還學表演。」葛記豪說，這就是大學球員該做的，打球與課業兼顧。

因為參與電影演出，葛記豪說，拍片現場的壓力，提升了他的心理素質，整個人都變成熟，畢竟那是一個不同的環境，回來後在球場上的表現也有所提升。

劉揚暄說，其實自己一度在課業與打球間掙扎，後來覺得自己想太多，「在什麼時間做什麼事，把它給做好就好，不要想著兩邊都要做好。」

過去出賽機會不多，劉揚暄過去在松山高中也有同樣狀況，他認為，球隊沒有不能打的人，就是看自我要求，不管打球或唸書都一樣，甚至是演戲。

參與「下半場」演出後，劉揚暄也對表演更有興趣，未來也希望有機會朝演藝圈發展，在面對自己不同的身份，他都能秉持一樣的精神。

▲▼ 政大雄鷹盃台藝大，台師大 。（圖／政大雄鷹會提供）

關鍵字： 政大雄鷹盃下半場
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