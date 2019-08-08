亞沙排／從室內轉戰沙灘　龔詩雯：喜歡看對手吃沙！

▲中華隊龔詩雯。（圖／中華排協提供）



記者路皓惟／澎湖報導

國內沙灘排球選手，幾乎都從室內排球轉戰出身，通常在嘗試過後，就愛上這個充滿「陽光」的運動。不過中華隊龔詩雯／葉軒岑這對搭檔，愛上沙排的原因卻很特別，龔詩雯開玩笑表示：「喜歡看對手吃沙。」

龔詩雯／葉軒岑是中華隊女子組年紀最小的搭檔，兩人都是就讀排球名校東山高中，在教練的安排下接觸了沙灘排球，2015年兩人首次攜手合作出征全國運動會，拿下第5名好成績。打出默契的這對學姊學妹組合，近3年先後參加U19亞錦賽、U21亞錦賽和U21世錦賽。

請繼續往下閱讀...

沙灘排球獨特的魅力受到越來越多人的青睞，被問到愛上沙排的原因，龔詩雯笑說：「因為喜歡看對手救球吃沙。」葉軒岑則表示：「沙排只有2個人，執行戰術得分後的感覺很有成就感。」

高中讀同校又一起征戰多年，兩人培養出好默契，不過年長一歲的龔詩雯，在場上卻是比較像「學妹」，葉軒岑笑說：「因為她個性比較像小孩子。」惹得學姊哈哈大笑，今年從東山高中畢業的龔詩雯將就讀台師大，未來也將繼續專攻沙排。

今8日亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站）會內賽首戰，在利奇馬颱風逼近所帶來的狂風下，龔詩雯／葉軒岑因無法及時適應場地，最終以19比21、15比21不敵萬那杜。儘管落敗，但兩人此次抱著學習心態來參賽，期待欣賞日本隊比賽，學習基本功。