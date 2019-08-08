中職／游霆崴挑戰學長施子謙　運彩看好富邦勝統一



▲游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊8日下午6點35分持續在花蓮球場交手富邦悍將，兩隊上演西苑高中校友職棒生涯首次對決，學長統一施子謙碰上學弟富邦游霆崴，富邦近期2連勝，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.55、統一7-ELEVEn獅隊賠率1.95、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.85，統一7-ELEVEn獅隊受讓1.5分，賠率1.65、大小分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

施子謙本季14場先發，戰績4勝7敗，74.1局被擊出92支安打，包括14支全壘打，45次三振，23次四死球，防禦率6.05，WHIP值1.47，今年遭遇富邦5場，取得2勝3敗，對戰防禦率5.14，對戰被打擊率0.305，曾被陳品捷、林益全、范國宸敲過全壘打。

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游霆崴本季7場出賽，有4場先發，戰績3勝1敗，29局被敲30安，包括3支全壘打，21次三振，9次四壞球，防禦率4.34，WHIP值1.34，今年碰過統一2場，拿1勝，對戰防禦率1.50，對戰被打擊率0.217，曾被蘇智傑敲過全壘打。