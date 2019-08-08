梅奧砍30分準大三元仍沒用　NBL季後賽湖南瀕臨淘汰

▲梅奧轉戰NBL，準決賽G2空砍30分。（圖／籃協提供）



記者張曜麟／綜合報導

前NBA選秀探花梅奧（O.J. Mayo），在結束SBL賽季之後轉戰中國NBL，效力湖南勇勝，先前也幫助湖南打進準決賽，不過面對廣西的G2，梅澳一人狂砍30分準大三元仍無法幫助球隊獲勝，最終湖南以103比117敗給廣西，目前已經瀕臨淘汰邊緣。

作客廣西的湖南，開局雖然與對手進行飆分秀，不過卻因為失誤過多，讓廣西打出9比5的開局，好在湖南迅速調整，一舉取得19比14的5分領先，第一節末段，梅奧也殺入禁區砍分，幫助湖南將優勢擴大到9分，首節終了湖南也以33比23領先。進入次節兩軍火力皆有下滑，但湖南憑藉快攻瞬間將分差擴大到17分，不過廣西憑藉瓊斯(Dominique Jones)的飆分，末段打出8比2攻勢些微縮小比分，半場打完湖南仍以57比51領先。

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易籃後，廣西馬上打出8比4猛攻，反觀湖南首感降至冰點，僅能憑藉零星單打取分，讓廣西追成61比61平手，不過湖南靠著梅奧一人在內外猛攻，才穩定軍心沒有讓廣西拉開比數，三節打完湖南只以2分小小落後。不過進入末節湖南進攻效率更下滑，只有梅奧一人正常發揮，雙方始終保持在5分差，最後階段廣西憑藉陳金龍獨砍8分一舉將分差擴大到雙位數奠定勝局，最終廣西就以117比103收下勝利。目前廣西已經取得2比0的領先，只要湖南再輸一場，就將遭到淘汰。

全場湖南有5人得分上雙，其中梅奧砍下30分、9籃板、11助攻是全場最佳，前達欣球員黃鎮則有12分帳。廣西方面，瓊斯轟下28分、10助攻；李明皓19分、11籃板。

▲梅奧。（圖／籃協提供）