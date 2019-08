不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

▲戴維斯(Chris Davis)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

金鶯8日不只突破不了洋基以2比14慘敗,還爆發休息室風波,第5局的時候,年薪高達2300萬美元的明星打者戴維斯(Chris Davis)不滿教練團啟用代打取代他,與總教練海德(Brandon Hyde)爆發激烈言語衝突,所幸隊友川波(Mark Trumbo)等人拉住他,才沒有演變成肢體衝突。

雖然棒子一度回溫,但很快地又冷卻下來,開季創下跨季62打席0安打的戴維斯,本季也僅有.183/.270/.321打擊三圍,8日對洋基第一個打席遭三振後,5局教練團決定啟用代打彼得森(Jace Peterson)代替他。

戴維斯得知之後相當的不滿,對著總教練海德破口大罵,且還步步逼近,打擊教練隆恩(Don Long)趕緊擋在戴維斯前面阻止,川波也在後頭抱著他,戴維斯冷靜下來後才暫時平息了這風波。

Chris Davis is trying to fight his own manager. Orioles in full dumpster fire mode @Starting9 pic.twitter.com/rAO0w9jhNn