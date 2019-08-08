不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

▲戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

金鶯8日不只突破不了洋基以2比14慘敗，還爆發休息室風波，第5局的時候，年薪高達2300萬美元的明星打者戴維斯（Chris Davis）不滿教練團啟用代打取代他，與總教練海德（Brandon Hyde）爆發激烈言語衝突，所幸隊友川波（Mark Trumbo）等人拉住他，才沒有演變成肢體衝突。

雖然棒子一度回溫，但很快地又冷卻下來，開季創下跨季62打席0安打的戴維斯，本季也僅有.183/.270/.321打擊三圍，8日對洋基第一個打席遭三振後，5局教練團決定啟用代打彼得森（Jace Peterson）代替他。

請繼續往下閱讀...

戴維斯得知之後相當的不滿，對著總教練海德破口大罵，且還步步逼近，打擊教練隆恩（Don Long）趕緊擋在戴維斯前面阻止，川波也在後頭抱著他，戴維斯冷靜下來後才暫時平息了這風波。

Chris Davis is trying to fight his own manager. Orioles in full dumpster fire mode @Starting9 pic.twitter.com/rAO0w9jhNn — Barstool Sports (@barstoolsports) August 8, 2019

洋基4局靠著東岡凱爾3分砲擴大到4比0領先，5、6兩局厄薛拉（Gio Urshela）扛出兩發全壘打灌進3打點，6局團隊狂敲5分，9局梅賓（Cameron Maybin）、東岡凱爾又各來一發全壘打，幫助洋基輕鬆14比2獲勝，橫掃與金鶯的3連系列戰。