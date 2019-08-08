來自台灣謝妮娜任湖人首席防護員　詹皇、AD健康由她顧

▲湖人聘請謝妮娜擔任首席防護員。（圖／取自湖人隊官網）



記者張曜麟／綜合報導

湖人在今年大動作補強後、現在也針對整個團隊再次升級，根據湖人官網指出，現在將要聘謝妮娜擔任首席防護員，值得一提的是，謝妮娜來自台灣，可說是另類台灣之光，以後詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)的身體也將由她來照顧。

一直以來湖人的醫療團隊都有許多亞洲人，其中最著名的就是「老大」布萊恩的專屬防護員司徒敏儀，她也是湖人隊的神醫，但目前已經轉任健康表現總監。 現在湖人則將原本的助理防護員的謝妮娜升任首席防護員，新賽季將扛起球員健康的重任，接下來將主要負責球員的傷病護理、預防以及治療，以及球場上的衝突情況處理。

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出生於台灣的謝妮娜，畢業於美國加州州大富爾頓分校，過去曾在2004年至2008年擔任加州大學聖塔芭芭拉分校女籃校隊防護員，2010到2011年則任該校男足隊防護員。在過去7年，謝妮娜則到了湖人下屬球隊南灣湖人擔任首席防護員，現在升任湖人首席防護員，總管佩林卡也表示，「妮娜已經是湖人以及南灣湖人團隊中寶貴的一員，並任職超過10年，她豐富的經驗，與球員建立信任關係的能力以及在這位置帶來的知識與熱情，讓她完全適任這個身分。」