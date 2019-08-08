CBA／北控1年460萬美元簽G聯盟新人王　再創外援最高薪

▲德爾加多(Angel Delgado)一年460萬美元加盟北控。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

進入休賽季的CBA，各隊都在針對外援積極補強，而今年握有狀元籤的北控，在選進王少傑之後，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，北控將以1年430萬美元簽下NBA發展聯盟最佳新秀德爾加多(Angel Delgado)，再創CBA外援第一高薪。

德爾加多是2018年的選秀落選後，但隨後被快艇選進，簽下雙向合約，不過他當時僅為快艇出賽2場總共僅得到3分，接著就被下放到發展聯盟，而在發展連盟德爾加多場均可以繳出18.5分、14.8籃板、1.1阻攻，投籃命中率超過6成，甚至在今年1月5日的比賽，單場狂抓31籃板，創下新紀錄，而他也當選今年發展聯盟的最佳新秀。

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現在根據查拉尼亞透露，北控將以1年430萬美元簽下德爾加多，在這之前，遼寧以1年400萬美元簽下了「舞王」史蒂芬森(Lance Stephenson)是外援最高薪，不過才隔不久，德爾加多就再次打破了CBA外援最高薪紀錄。

今夏北控可說動作非常頻繁，在聘請傳奇外援馬布瑞(Stephen Marbury)擔任主帥後，又在選秀會選進王少傑和孟博龍，更重金針對各位置進行補強，為了就是要突破連5年沒進季後賽的窘境。

▲德爾加多曾單場抓下31籃板。（圖／達志影像／美聯社）