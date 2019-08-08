運動雲

>

CBA／北控1年460萬美元簽G聯盟新人王　再創外援最高薪

ETtoday運動雲

▲德爾加多(Angel Delgado)。（圖／達志影像／美聯社）

▲德爾加多(Angel Delgado)一年460萬美元加盟北控。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

進入休賽季的CBA，各隊都在針對外援積極補強，而今年握有狀元籤的北控，在選進王少傑之後，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，北控將以1年430萬美元簽下NBA發展聯盟最佳新秀德爾加多(Angel Delgado)，再創CBA外援第一高薪。

德爾加多是2018年的選秀落選後，但隨後被快艇選進，簽下雙向合約，不過他當時僅為快艇出賽2場總共僅得到3分，接著就被下放到發展聯盟，而在發展連盟德爾加多場均可以繳出18.5分、14.8籃板、1.1阻攻，投籃命中率超過6成，甚至在今年1月5日的比賽，單場狂抓31籃板，創下新紀錄，而他也當選今年發展聯盟的最佳新秀。

請繼續往下閱讀...

現在根據查拉尼亞透露，北控將以1年430萬美元簽下德爾加多，在這之前，遼寧以1年400萬美元簽下了「舞王」史蒂芬森(Lance Stephenson)是外援最高薪，不過才隔不久，德爾加多就再次打破了CBA外援最高薪紀錄。

今夏北控可說動作非常頻繁，在聘請傳奇外援馬布瑞(Stephen Marbury)擔任主帥後，又在選秀會選進王少傑和孟博龍，更重金針對各位置進行補強，為了就是要突破連5年沒進季後賽的窘境。

▲德爾加多(Angel Delgado)。（圖／達志影像／美聯社）

▲德爾加多曾單場抓下31籃板。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： CBANBA快艇德爾加多
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

中職／逆轉滿貫彈炸獅　林益全：爽度不一樣

中職／富邦相認表哥陳鴻文　王尉永克服肩傷飆速

中職／即戰力蘇俊璋簽了　洪總讚心臟大顆

快訊／九太科技有望入主原金酒　新賽季冠名重返SBL

熱門新聞

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3加入中國職棒　游宗儒：試水溫

4佩卓亞膝蓋第5次動刀

5莎拉波娃排名險二度掉出百名外

熱門新聞

1進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進

2兄弟裁定輸球　伯納shit連噴

3中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

4王勝偉接班　陳江和看好岳東華

5中職／富邦10比5統一　林益全MVP

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年07/30~08/04精彩投打(打者篇)

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366