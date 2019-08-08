林昀儒取代莊智淵　首度受邀參賽世界盃排在第12順位

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年國際桌球總會（ITTF）世界盃男女選手邀請名單7日出爐，其中男子部分共有20人，包括大陸球王樊振東、奧運金牌馬龍等。值得一提的是，我國17歲小將林昀儒更是首度受邀參賽，取代了過去僅有桌球一哥莊智淵受邀參賽的紀錄。

ITTF男子世界盃在將在11月29日至12月1日於大陸成都登場，日前20人受邀參賽名單公佈，由世錦賽冠軍的馬龍，領銜五大洲洲際盃冠軍的埃及選手阿薩爾（Omar Assar）、亞洲盃冠軍的樊振東、歐洲盃冠軍的奧恰洛（OVTCHAROV Dimitrij）等。

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另外包括德國波爾（Timo Boll）、日本張本智和、南韓李尚洙都受邀，瑞典法爾克（Mattias Falck）則是以外卡名單進入。值得一提是，目前排名世界第13的17歲的桌球神童林昀儒，更是以亞洲盃第五名的身份，取得參賽資格，首度受邀參加世界盃。

林昀儒排在20人中的第12順位，過去僅有莊智淵受邀參賽，如今在世界排名成為新台灣一哥後，今年在T2鑽石賽馬來西亞站更是擊敗里約奧運金牌、目前世界排名第5的大陸好手馬龍，決賽面對世界球王樊振東，最後一局更以5比0奪冠，驚艷桌壇，如今也首度受邀參加世界盃，要力拼佳績。

女子方面，新科世錦賽冠軍大陸劉詩雯以第一順位獲得邀請，包括大洋洲盃冠軍洪劍芳、亞洲盃冠軍朱雨玲、日本石川佳純、平野美宇都獲得參賽資格，我國女單一姐的鄭怡靜也以亞洲盃第8取得參賽資格，排在第15順位，我國小將陳思羽則是排在16順位，也取得資格。

女子世界盃同樣在成都，時間是10月18日至20日開打。

▼鄭怡靜。（圖／取自ITTF）