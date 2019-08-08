NBA暑假最後一波！　「豪麻吉」射手格林與羅齊爾27日訪台

▲格林（Danny Green）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

上季在暴龍與林書豪同隊，並且一同舉起隊史首座歐布萊恩盃的「聖堂射手」格林（Danny Green），將與剛從塞爾提克轉戰黃蜂的羅齊爾（Terry Rozier）一同在26日展開訪台行程，這也是格林2013年後第2次造訪台灣。

格林與林書豪相當有淵源，32歲的他是2009年次輪第秀，生涯前期大多是在發展聯盟度過，2011年與林書豪就曾在發展聯盟雷諾大角羊隊當過隊友，兩人也在今年上節目分享這段成年往事。2011-12賽季格林的3D天賦終於被馬刺發現，以43.6%的驚人三分球命中率站穩NBA，幫助球隊拿下2014總冠軍，2017年入選年度防守第2隊。

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格林上個賽季隨著雷納德（Kawhi Leonard）被交易至暴龍，林書豪則在季中與老鷹買斷後轉隊到此，暴龍在FMVP雷納德的帶領下奪得隊史首冠。球季結束後，雷納德重磅宣布加盟快艇，而格林也在老隊友未續留的情況下，轉戰洛城的另一支球隊湖人。

▲羅齊爾（Terry Rozier）。（圖／達志影像／美聯社）

年僅25歲的羅齊爾，2015年選秀會首輪被塞爾提克挑選，儘管當時普遍評價不高，但羅齊爾日後也證明自己是有明星潛值的。2017-18賽季羅齊爾破繭而出，生涯新高80出賽同時獲得16次先發機會，場均11.3分、4.7籃板、2.9助攻，季後賽期間更是扮演奇兵繳出16.5分、5.3籃板、5.7助攻的優異數據。

證明自己有成為先發的實力後，羅齊爾不甘在天賦滿滿塞爾提克當板凳球員，今年夏天厄文（Kyrie Irving）出走後，塞爾提克與黃蜂達成先簽後換協議，與羅齊爾簽下3年5800萬美元的高薪後交易至黃蜂換取「蜂王」沃克（Kemba Walker）。

睽違20年PUMA籃球系列強勢回歸，為了8月27日發售的籃球鞋款，品牌邀請格林、羅齊爾來台揭開序幕。兩位球星預計將於8月26日抵台，27日召開記者會以及粉絲見面會、球鞋發表會，隔天28日離開台灣。