火箭總管莫雷說服等了10年　西班牙後衛魯爾終要加入

▲西班牙控衛魯爾(Sergio Llull)對位防守湯普森(Klay Thompson)。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

據歐洲媒體報導，31歲的西班牙國家隊控衛魯爾(Sergio Llull)表示有機會接受火箭隊的提議，在2009年NBA選秀上，魯爾在第34順位被金塊隊選中，火箭之後花了225萬美元從金塊買來魯爾的簽約權，這個價格在當時已經創下NBA二輪選秀權的最高價格了。

火箭總經理莫雷(Daryl Morey)是魯爾的忠實粉絲，在三月時甚至還親自前往歐洲勘查魯爾，莫雷在這10年裡一直說服魯爾進入NBA，就在2015年的夏天差點就說服成功讓魯爾加盟火箭，但是西班牙人最後的決定是留在西甲的皇家馬德里。

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魯爾被很多人認為是NBA之外最好的國際球員，但是魯爾始終都沒有登陸NBA，而火箭隊自始至終都沒有放棄這位西班牙控衛，現在魯爾將專注在讓西班牙男籃於世籃賽取得好成績，甚至衝擊冠軍。

上賽季魯爾在皇馬的表現平平，場均出場21.4分鐘，能拿到10.6分及3.7助攻，在近日接受採訪時表示並沒有對NBA及火箭隊關上大門：「我並沒有關上大門，事實上我很感謝火箭隊年復一年地對我感興趣，而且他們尊重我的決定，從未給我施加壓力，總是接受我的想法，我現在將專注於國家隊。」

▲火箭總管莫雷(Daryl Morey)自始至終都沒放棄這位西班牙控衛。（圖／達志影像／美聯社）