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SBL／轉播招標3年1期　綁住CBL預定班底

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▲▼SBL超籃金酒張容軒（圖／記者林敬旻攝）

▲SBL轉播權1簽3年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

SBL7日召開球團會議，轉播權預定採招標方式，以3年為一期，綁3年約對於籌建中的職籃CBL，在延攬目標與SBL可能重疊的情況下，可能又帶來影響。

第17季SBL確定裕隆、璞園、金酒（冠名贊助到8月底由九太接手）、台啤以及台銀5隊開打，賽制採中華職棒的上、下半季制，並維持雙洋將編制，但薪資與身高規定可能縮減。

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目前開幕與選秀時間都已達成共識，8月30日選秀、12月14日開幕，也談妥開季頭兩個月的比賽場館，預定在台北、桃園、彰化舉行。

兩週後還會再召開球團會議，確認細節部份，還有洋將薪資細節，至於轉播部份，預定採招標方式，一簽3年，若拍板定案加上確定轉播單位的話，對CBL就造成影響。

CBL籌備時期，原本取得台銀、台啤以及金酒同意加盟，即便計畫湊4隊就開打，但遲遲未能找到第4支點頭加盟的球隊，最後宣告停擺。

而台銀、台啤以及將由九太接手冠名贊助的金酒，已經同意打第17季SBL，加上轉播權的關係，3支原本同意加入CBL球隊，就算要出走SBL，也沒那麼容易，中間還牽扯到讓轉播開天窗的可能性。

如此一來，籌備過程一直讓球團觀望、信心不足的CBL，要再度重啟計畫時，可能又遇上一道難題，但做生意招商原本就得使出渾身解數宣傳，讓延攬對象同意加盟，就看CBL屆時如何應對。

▲▼SBL超籃金酒貝斯Paris Bass。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： SBL
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