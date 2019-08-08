亞洲U23中華男排複賽有望前二　有利八強遇較弱對手

▲亞洲U23，中華男排直落三勝澳洲，有望分組第一。（圖／AVC）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

亞洲U23排球錦標賽男排賽事8月3日到8月11日在緬甸首都奈比多進行，7日中華隊在複賽第一戰，直落三（38：36、25：23、25：16）擊敗澳洲隊，目前在E組暫排第二，僅次於巴基斯坦，有望在複賽E組後坐二望一

中華隊與澳洲、斯里蘭卡、巴基斯坦複賽同分在E組，目前E組由巴基斯坦暫時排名第一，昨日中華隊戰勝澳洲，暫排第二，澳洲則是排第三，斯里蘭卡則是排在最後。

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今（8）日台灣時間12：30，中華男排將出戰斯里蘭卡，若能以順利擊敗對手，則確定至少排前二名，要盡量把失分降到最低，中華隊在E組最終的排名將受到澳洲及巴基斯坦的比分影響，若澳洲能擊敗巴基斯坦，則中華隊還是有機會在E組爭取到排名第一。

F組部分闖進複賽的隊伍分別是日本、哈薩克、印度和中國，目前日本與印度戰績相同，在F組處於領先群，今日雙方將進行對戰，獲勝的一方最終將成為F組的第一名，而哈薩克和中國則是要決一死戰，落敗的隊伍將在F組墊底，處於最不利的狀況。

E組戰績排名第一的隊伍，八強賽將交手F組戰績第四的隊伍，若中華男排能搶下E組第一，則對進入四強賽更加有利，E、F組複賽戰績將影響八強賽對戰的對手。

▲▼亞洲U23，中華男排直落三勝澳洲，有望分組第一。（圖／AVC）