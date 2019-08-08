運動雲

>

亞洲U23中華男排複賽有望前二　有利八強遇較弱對手

ETtoday運動雲

▲▼2019亞洲U23排球錦標賽，中華男排直落三勝澳洲。（圖／AVC）

▲亞洲U23，中華男排直落三勝澳洲，有望分組第一。（圖／AVC）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

亞洲U23排球錦標賽男排賽事8月3日到8月11日在緬甸首都奈比多進行，7日中華隊在複賽第一戰，直落三（38：36、25：23、25：16）擊敗澳洲隊，目前在E組暫排第二，僅次於巴基斯坦，有望在複賽E組後坐二望一

中華隊與澳洲、斯里蘭卡、巴基斯坦複賽同分在E組，目前E組由巴基斯坦暫時排名第一，昨日中華隊戰勝澳洲，暫排第二，澳洲則是排第三，斯里蘭卡則是排在最後。

請繼續往下閱讀...

今（8）日台灣時間12：30，中華男排將出戰斯里蘭卡，若能以順利擊敗對手，則確定至少排前二名，要盡量把失分降到最低，中華隊在E組最終的排名將受到澳洲及巴基斯坦的比分影響，若澳洲能擊敗巴基斯坦，則中華隊還是有機會在E組爭取到排名第一。

F組部分闖進複賽的隊伍分別是日本、哈薩克、印度和中國，目前日本與印度戰績相同，在F組處於領先群，今日雙方將進行對戰，獲勝的一方最終將成為F組的第一名，而哈薩克和中國則是要決一死戰，落敗的隊伍將在F組墊底，處於最不利的狀況。

E組戰績排名第一的隊伍，八強賽將交手F組戰績第四的隊伍，若中華男排能搶下E組第一，則對進入四強賽更加有利，E、F組複賽戰績將影響八強賽對戰的對手。

▲亞洲U23，中華男排直落三勝澳洲，有望分組第一。（圖／AVC）

▲▼亞洲U23，中華男排直落三勝澳洲，有望分組第一。（圖／AVC）

▲亞洲U23，中華男排直落三勝澳洲，有望分組第一。（圖／AVC）

關鍵字： U23亞洲排球錦標賽中華男排
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

亞洲U23中華男排直落三勝澳洲　首局戰到38比36

中職／找回控球準星　羅力狂飆13K平新高

富比士2019年收入最高女運動員排行　小威連4年榜首

亞沙排／利奇馬別來亂！　賽事攸關奧運積分無法延期

亞洲U23中華男排複賽戰澳洲、斯里蘭卡　拚八強有利形勢

羅傑斯盃／謝淑薇雙打晉級8強　詹家姐妹止步無緣詹謝對決

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

熱門新聞

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

中職／林益全「道歉野球」滿貫砲獲MVP　富邦10比5統一

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3加入中國職棒　游宗儒：試水溫

4佩卓亞膝蓋第5次動刀

5莎拉波娃排名險二度掉出百名外

熱門新聞

1進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進

2兄弟裁定輸球　伯納shit連噴

3中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

4王勝偉接班　陳江和看好岳東華

5中職／富邦10比5統一　林益全MVP

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年07/30~08/04精彩投打(打者篇)

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366