馬大偉解盤／費城人@響尾蛇　「拆」莊 買費城人受讓

▲費城人交易來瓦格斯。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月8日由費城費城人作客亞利桑納響尾蛇，目前運彩盤口開出響尾蛇讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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費城人把瓦格斯(Jason Vargas)從大都會弄來，目前已出賽1場，6.1局掉2分，本季他防禦率3.93，但客場較差，防禦率5.03。

響尾蛇隊菜鳥賈倫(Zac Gallen)則是從馬林魚轉隊而來，天氣越熱越神勇，近3場比賽總共19.1局，僅責失3分，目前防禦率2.72，這將是他代表響尾蛇的首戰。

莊家思維分析

雙方季後賽都還有得拚，前兩戰各拿1勝，關鍵第3戰目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場響尾蛇賠率為1.69，認為響尾蛇勝率約59%，算是頗看好響尾蛇。

今日推薦 : 「拆」莊，買費城人受讓。

今日選擇「拆」莊理由 :

響尾蛇主場打的比客場差，賈倫雖潛力十足，但畢竟是菜鳥。瓦嘉斯近況並不差，過去3戰防禦率2.5，18局送出17K，在這場高張力的比賽，我選擇相信經驗較豐富的投手。

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