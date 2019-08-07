SBL／雙洋將制確定延續　身高合計設「400公分」大限

▲SBL雙洋將制確定延續實行，但身高上限合計訂為400公分。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

延宕多時的SBL，在現有5隊7日召開球團會議後終於凝聚初步共識，其中在「雙洋將制度」上，除了持續沿用外，另外訂定兩名洋將合計身高不得超過400公分，「純薪資」上限則初步擬定為2萬美金(兩周後再行討論)，籃協理事長謝典霖強調，「一切都以本土球員為出發點，希望讓更多台灣球員能在SBL有發揮空間。」

經歷達欣拒絕再戰、CBL職籃破局、上季總冠軍富邦勇士出走等狀況，SBL在現有5隊7日進行球團會議後，終於達成初步共識，確定新賽季5隊開打，並採取「上、下半季新制」，各半季季冠軍進行最終年度總冠軍戰。

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另外在外界最關心的洋將制度上，會議中雖然有球隊建議重新啟用單洋將，但籃協方面堅持不能走回頭路，最終達成共識，訂下「雙洋將」續行，兩名洋將合計身高合計上限400公分。

另外在薪資上限部分，會議中也討論初步討論雙洋將薪資合計上限為「2萬美金」，另外包括經紀費用、獎金及住宿都另計，但最終是否實行，須等兩周後第2度球團會議進行最終確定。

籃協方面也透露，未來若薪資上限2萬美金確定實行，協會也會要求各隊繳交洋將合約作為佐證，確保薪資上限公平實行。

上季SBL首度實行雙洋將制度時，訂出雙洋將身高上限405公分、薪資上限3萬美金。

▲SBL雙洋將身高合計再下修，預計將有更多鋒衛型搖擺人投入。（圖／籃協提供）