麥卡倫慶幸雷納德沒去湖人　否則如同二次世界大戰可怕

▲雷納德今夏轉戰快艇。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

今夏聯盟許多球隊都大動作進行補強，其中最令人意外的就是快艇，因為他們默默搶下了雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)，瞬間晉升爭冠勁旅，而原先外界都在揣測「可愛」會加盟湖人，組成超豪華三巨頭，現在他沒有加入也讓許多人鬆口氣，拓荒者後衛麥卡倫(CJ McCollum)就表示真的很慶幸雷納德沒有去湖人，不然就像是二次世界大戰。

暴龍今年在雷納德帶領下，奪下隊史首座總冠軍，「可愛」也獲得FMVP的殊榮，原先外界都認為會留在多倫多，不過他卻選擇跳脫合約成為自由球員，外界都認為他會在暴龍與湖人之間做決定，不料最終他卻出乎意料的加盟快艇，還拉了喬治一起轉戰洛杉磯，讓快艇晉升奪冠大熱門，同時雷納德這舉動也讓許多湖人迷相當心碎。

請繼續往下閱讀...

一直以來雷納德就表明想要回家鄉打球，湖人也一直積極在招募他加盟，盼能夠組成詹姆斯+戴維斯+雷納德的超級三巨頭，對於最終雷納德沒有加入紫金軍團，同在西區戰場的麥卡倫也鬆一口氣，「你會希望可以去贏得總冠軍，但看看湖人陣容，若雷納德加入將會成為很大麻煩，詹姆斯是一個麻煩，戴維斯也是一個大麻煩，加上雷納德的話，大概就是二次世界大戰的情況了，他們不僅有手榴彈，還有原子彈，全都在他們手中；最終雷納德沒有選擇湖人，才讓我鬆了一口氣。」

▲麥卡倫慶幸雷納德沒加入湖人。（圖／達志影像／美聯社）