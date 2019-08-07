2019遇見參山幸福不落　樂遊谷關中橫健走趣

▲2019遇見參山、幸福不落活動即將開跑。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

今年適逢921大地震屆滿20週年，中橫公路谷關至梨山段也因此實施通行管制長達20年，為振興大梨山地區觀光旅遊產業，推動原住民部落觀光。

自108年9月21日開始，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別打造「遇見參山．幸福不落」系列活動，內容豐富多元，包含將於9月21日舉辦的「中橫20．幸福不落-谷關千人健走」活動、盡覽梨山風情的「幸福巴士部落遊程」及「彩虹下的約定-高山部落2日遊」、以及11月16日至17日舉辦的第二屆「原音天籟音樂節-原聲童唱」活動，讓來自全國各地的朋友，親身感受高山部落的原始及秀麗的自然景觀，體驗原住民部落的熱情與傳統文化。

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首場活動以「中橫20．幸福不落-谷關千人健走活動」為幸福系列起點，共分為兩條路線探索谷關秘境，包含谷關健行組(7.8公里)以及捎來樂遊組(3公里)，從中橫東西橫貫公路牌樓出發，行經當地著名的谷關吊橋與捎來步道，沿途欣賞耀眼藍天與綿延不絕的山稜景致，沈浸於翠繞珠圍的芬多精中；當天更有泰雅族長老祈福儀式和虹谷樂團表演等現場活動，讓您體驗不同以往的梨山特色部落文化。

參山處期盼民眾一步一腳印，享受谷關心曠神怡的開闊山勢與繁茂林蔭，重新認識在地宛若新生的部落風采，再現中橫起點的昔日榮景。

緊接著由梨山部落遊程接棒，自8月起將推出8梯次的梨山部落遊程，有精心打造的新佳陽部落「彩虹下的約定」2天1夜遊程，帶您體驗泰雅成年禮，經典獵人體驗、深入秘境黑森林步道，感受茶園間的特色茶席以及原住民風味餐；此外還有環山、梨山及松茂等部落半日遊程，帶您深入高山原民部落，親身感受濃濃部落風味的獨家行程，期待藉由遊程活動，邀請各地的朋友們，深入梨山，體驗部落。

壓軸活動是將於11月16日至17日於臺中市民廣場登場的第二屆「原音天籟音樂節-原聲童唱活動」，我們將邀請14組來自全臺各地在國際比賽發光發熱的原住民國中、小合唱團體齊聚一堂，包含甫獲維也納國際音樂節金獎來自屏東縣三地門的青葉國小（魯凱族）、來自南投縣水里鄉的民和國中濁岸合唱團等14組優秀團體，將部落最原始純淨的好聲音，帶進都會區，讓民眾能在同一個舞台欣賞到來自各部落的原音天籟。