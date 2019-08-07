王建明一對一盯防出色中超泰達試訓　主帥：還不急做決定

▲王建明是中華男足重要後衛。（圖／記者謝孟儒攝，下同）



記者謝孟儒／綜合報導

中華男足陣中韓國籍右後衛「歐爸」王建明，在離開南韓K2聯賽光州FC之後，目前正在中超天津泰達試訓。對於目前缺少邊後衛戰力的天津泰達來說入選很有機會，不過主帥史泰歷克（Ulrich Stielike）說，「還不急著決定。」

南韓華僑的王建明深受台灣文化吸引，歸化之後也順利取得身分加入中華男足，他的出現也接班當時退休的陳昌源，扛下右後衛位置，並在去年東亞盃送出第一個助攻，加上其速度與跑動能力，也成為中華男足的先發主力之一。而日前效力於光州FC的他，上個賽季僅出賽了3場，本賽季則沒有出賽。

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光州FC在官網以一對一盯防出色、跑動以及速度快，運球和邊路傳中能力是其最大特點，球隊危機時，可以轉為進攻型球員做介紹。之前也傳出王建明將前往中超，而現在陸媒也曝光他在泰達試訓的照片證實。而巧的是現任泰達的主帥史泰歷克曾在2014至2017年擔任南韓國家隊總教練。

2014年時王建明曾因為大學聯賽表現優異，因此被選進南韓國家隊訓練。不過，史泰歷克回憶，「當時因為訓練人數不足，王建明曾經參與過，不過只有一次因此印象並不深刻。」根據中國聯賽規定，台港澳球員可以用內援身份引入，加上目前泰達也缺少後衛。

對此，史泰歷克提到，球隊在邊後衛位置上的確需要加強實力，「當今足球的邊後衛不僅要負責防守、有很好的助攻，對球隊來說也有決定意義的。」是否意味著王建明留下來得機會大？「目前中超夏季轉會窗口已經結束，下一個轉會窗口是明年1月，加上內援身價高也不好找，因此會根據他的能力和表現，現在還不急著決定。」

▼王建明。（圖／記者林敬旻攝）