運動雲

>

王建明一對一盯防出色中超泰達試訓　主帥：還不急做決定

ETtoday運動雲

▲▼ 中華男足VS尼泊爾。王建明。（圖／記者謝孟儒攝）

▲王建明是中華男足重要後衛。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足陣中韓國籍右後衛「歐爸」王建明，在離開南韓K2聯賽光州FC之後，目前正在中超天津泰達試訓。對於目前缺少邊後衛戰力的天津泰達來說入選很有機會，不過主帥史泰歷克（Ulrich Stielike）說，「還不急著決定。」

南韓華僑的王建明深受台灣文化吸引，歸化之後也順利取得身分加入中華男足，他的出現也接班當時退休的陳昌源，扛下右後衛位置，並在去年東亞盃送出第一個助攻，加上其速度與跑動能力，也成為中華男足的先發主力之一。而日前效力於光州FC的他，上個賽季僅出賽了3場，本賽季則沒有出賽。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 中華男足VS尼泊爾。王建明。（圖／記者謝孟儒攝）

光州FC在官網以一對一盯防出色、跑動以及速度快，運球和邊路傳中能力是其最大特點，球隊危機時，可以轉為進攻型球員做介紹。之前也傳出王建明將前往中超，而現在陸媒也曝光他在泰達試訓的照片證實。而巧的是現任泰達的主帥史泰歷克曾在2014至2017年擔任南韓國家隊總教練。

2014年時王建明曾因為大學聯賽表現優異，因此被選進南韓國家隊訓練。不過，史泰歷克回憶，「當時因為訓練人數不足，王建明曾經參與過，不過只有一次因此印象並不深刻。」根據中國聯賽規定，台港澳球員可以用內援身份引入，加上目前泰達也缺少後衛。

對此，史泰歷克提到，球隊在邊後衛位置上的確需要加強實力，「當今足球的邊後衛不僅要負責防守、有很好的助攻，對球隊來說也有決定意義的。」是否意味著王建明留下來得機會大？「目前中超夏季轉會窗口已經結束，下一個轉會窗口是明年1月，加上內援身價高也不好找，因此會根據他的能力和表現，現在還不急著決定。」

▼王建明。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華男足友誼賽對馬來西亞，王建明。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 王建明中華男足
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

林子偉首局首打席全壘打、單場雙響砲　今年終於開轟

中華隊已奪4座世界冠軍　U15亞洲盃、U18世界盃再拚佳績

快訊／林書豪確定簽約大陸品牌特步　9日記者會亮相

台北公開賽／戴資穎主場未參賽　周天成列頭號種子領軍

中職／Lamigo首輪大物來啦！蘇俊璋480萬加盟桃猿

熱門新聞

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

林子偉首局首打席全壘打、單場雙響砲　今年終於開轟

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3不斷更新／富邦vs統一先發打序

4李茲戰紐維拉　猿、象先發名單

5第17季12月14日開幕　830選秀日

熱門新聞

1中國職棒8月開打辦選秀　7位台將轉戰

2中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

3富邦ABL雙主場　旅外A咖加盟可期

4前進中國職棒　蔡維凡接下新挑戰

5兄弟幼稚園為恰慶生　賽後大亂鬥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366