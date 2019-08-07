富比士2019年收最高女運動員排行　小威連4年榜首

▲小威廉絲(Serena Williams)年收2920萬美元連續四年蟬聯富比士榜首。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

富比士在6日發表了2019年女運動員的收入排行榜，總共列舉了15位，小威廉絲(Serena Williams)今年收入高達2920萬美元，並且已連續四年蟬聯榜首，大坂直美則排行第二今年的收入為2430萬美元，而第三名為科柏(Angelique Kerber)，但到了第三名，收入就開始有點落差，科柏今年的收入為1180萬美元。

富比士2019女運動員的收入排行榜從1到15名分別是，小威廉絲、大坂直美、科柏、哈勒普(Simona Haelp)、史蒂芬斯(Sloane Stephens)、瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)、莎拉波娃(Maria Sharapova)、普莉絲可娃(Karolina Pliskova)、斯維托利娜(Elina Svitolina)、大威廉絲(Venus Williams)、穆格路莎(Garbine Muguruza)、摩根(Alex Morgan)、辛度(Pusarla V. Sindhu)、基絲(Madison Keys)以及茱塔努岡(Ariya Jutanugarn)，其中第10名以及第13名各有兩位。

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▲大坂直美年收入2430萬美元排行第二名。（圖／達志影像／美聯社）



這15人只有三人不是網球員，分別是排在第12的美國女足正妹球星摩根和排在第13的印度羽球好手辛度以及第15名的泰國高爾夫好手茱塔努岡，可見網球比賽的獎金有多高，不過蟬聯四年榜首的小威廉絲並不是靠著比賽獎金才達到這樣的收入的，小威廉絲光是贊助就有2500萬美元了，大坂直美的贊助也高達1600萬美元。

由此可知，網球比賽的單一比賽的獎金是比其他運動高出許多的，足球正妹摩根在今年比賽的獎金只有25萬美元，羽球好手辛度也只有50萬美元，但是高爾夫好手朱塔努岡的比賽獎金卻高達330萬，竟然比贊助資金還要高，這15位女運動員也只有4位的比賽獎金比贊助資金還要高的，其他三位分別是哈勒普、普莉絲可娃以及斯維托利娜。

▲（右）摩根(Alex Morgan)排在第12名年收入為580萬美元同時也排在非網球類的第一名。（圖／翻攝自www.si.com）