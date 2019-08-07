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世籃賽／領軍美國隊大不易　波波維奇：上季就思考組訓

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▲馬刺主帥波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲波波維奇透露上個賽季每天都在思考美國男籃組訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

眾所矚目的美國男籃終於展開集訓，此次入選的16位國手一字排開，雖然被外界認為「星味」不足，但戰力仍是世界頂尖。擔任美國隊總教練的NBA馬刺名教頭波波維奇(Gregg Popovich)就透露，「我從上季開始，沒有一天不在想美國男籃組訓的事，K教練過去已經做了12年，我也想嘗試能不能像他一樣。」

此次美國男籃招募過程可說一波三折，多位NBA頂尖球星相繼以備戰新賽季為理由，辭退此次世界盃男籃徵招，也讓美國籃協傷透腦筋，只能不斷補進年輕世代球員加入集訓大名單。

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不過此次美國男籃仍將由NBA馬刺名帥波波維奇領軍出擊，對於領軍國家隊這項艱鉅任務，波波維奇表示，「我們的任務不僅僅只是要成為最棒的隊伍，我們還代表著美國，我們要成為人們的榜樣，為一個共同目標而走在一起。」

對於多位大牌球星退出國家隊，波波維奇則表示，「我現在只關心在這個訓練營的人，我們已經有一些不錯球員組成的團隊了，接下來就是盡可能地做到最好，只有這樣我們才能成為一支可以擊敗那些歐洲強權的隊伍。」

「從上個賽季開始，我沒有一天不在想著美國男籃的事情，考慮隊員該做些什麼、教練團的成員該有哪些人，那段時間就像是我的腦中同時有兩支球隊，K教練過去已經這樣做了12年，我現在也想嘗試能不能像他一樣。」波波維奇說道。

▲▼波波維奇、柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲波波維奇與勇士總教練柯爾(右)都是美國男籃此次教練團。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃男籃世界盃美國男籃波波維奇NBA馬刺籃球
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