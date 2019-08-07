Ultraboost 19全新配色！　夏日時尚打造最強搭配單品

▲簡約百搭的純白色設計展現Ultraboost 19，滿足忠於自我的穿搭需求。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

adidas Ultraboost 19為adidas史上最強能量回饋跑鞋，2019再度將運動機能與時尚潮流完美結合，以俐落外型設計與升級BOOST中底科技再度顛覆眾人對跑鞋的想像。不論是將黑白拼接鞋面以亮橘色針織紗線點綴，展現搶眼的夏日活力，亦或是選用經典不敗的全黑全白配色，突顯個人不凡品味，皆可滿足忠於自我的穿搭需求，打造吸睛夏日時尚型格。



延續以往絕佳的舒適腳感，adidas Ultraboost 19以增量20%的BOOST中底提供更有感的緩震效果，結合如襪子般緊密貼合的Primeknit 360針織鞋面及延伸至前掌的Torsion Spring抗扭轉系統，給予足部更完整的包覆與支撐。

2019年夏日以簡約百搭的黑白純色設計展現Ultraboost 19獨特魅力，也可更輕鬆的融入多樣穿搭風格，而另一配色中，男款鞋面以黑、白色調作為基底點綴亮橙色織線，好似低調中又帶點搶眼的視覺效果；女鞋則將白色混搭粉橘色，散發粉嫩的青春氣息，多款配色為夏日造型再添時尚單品。

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▲獨特魅力Ultraboost 19全黑配色，突顯個人不凡品味。（圖／品牌提供）