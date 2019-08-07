亞沙排／利奇馬別來亂！　賽事攸關奧運積分無法延期

▲亞洲沙灘排球公開賽澎湖站。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／澎湖報導

利奇馬颱風持續逼近台灣，上午8時增強為中度颱風，行進速度也加快，氣象局不排除有登陸可能，正在澎湖舉行的亞洲沙灘排球公開賽恐怕也會受到影響，對此中華排協特助章金榮表示，賽程安排可能會依颱風狀況而異動。

今天（7日）受到外圍環流影響，北部、東半部已經斷續降雨，中南部地區則以午後雷陣雨為主，8日可能隨颱風逼近帶來大雨，9日則是颱風影響台灣最明顯時間點，受颱風外圍環流影響，澎湖可能有局部大雨的發生 機率。

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亞洲沙灘排球公開賽為是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，正因為比賽攸關到奧運積分，所以賽程無法延期必須要打完，若利奇馬颱風影響到賽事進行，恐帶來極大的不便。

針對利奇馬颱風可能襲台，章金榮表示，這幾天會持續與亞排聯聯絡討論，如果比賽確定受到颱風影響，在無法延期的情況下，賽程將會更動，像是提早比賽開打時間，以及減少球員熱身時間來消化比賽，或者將比賽改為單局制。

身為地主的中華隊男、女各派出三組參賽，男子組分別是謝雅仁／王進如、徐振瑋／吳信賢和陳宥廷／張峰銘，女子組則是顧乃涵／劉碧欣、潘姿怡／余雅萱和龔詩雯／葉軒岑三組，力拚東奧積分，誓言將冠軍留在台灣。