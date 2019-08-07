運動雲

>

亞沙排／利奇馬別來亂！　賽事攸關奧運積分無法延期

ETtoday運動雲

▲亞洲沙灘排球公開賽澎湖站。（圖／記者張克銘攝）

▲亞洲沙灘排球公開賽澎湖站。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／澎湖報導

利奇馬颱風持續逼近台灣，上午8時增強為中度颱風，行進速度也加快，氣象局不排除有登陸可能，正在澎湖舉行的亞洲沙灘排球公開賽恐怕也會受到影響，對此中華排協特助章金榮表示，賽程安排可能會依颱風狀況而異動。

今天（7日）受到外圍環流影響，北部、東半部已經斷續降雨，中南部地區則以午後雷陣雨為主，8日可能隨颱風逼近帶來大雨，9日則是颱風影響台灣最明顯時間點，受颱風外圍環流影響，澎湖可能有局部大雨的發生 機率。

請繼續往下閱讀...

亞洲沙灘排球公開賽為是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，正因為比賽攸關到奧運積分，所以賽程無法延期必須要打完，若利奇馬颱風影響到賽事進行，恐帶來極大的不便。

針對利奇馬颱風可能襲台，章金榮表示，這幾天會持續與亞排聯聯絡討論，如果比賽確定受到颱風影響，在無法延期的情況下，賽程將會更動，像是提早比賽開打時間，以及減少球員熱身時間來消化比賽，或者將比賽改為單局制。

身為地主的中華隊男、女各派出三組參賽，男子組分別是謝雅仁／王進如、徐振瑋／吳信賢和陳宥廷／張峰銘，女子組則是顧乃涵／劉碧欣、潘姿怡／余雅萱和龔詩雯／葉軒岑三組，力拚東奧積分，誓言將冠軍留在台灣。

關鍵字： 亞沙排澎湖
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

推薦閱讀

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

林子偉首局首打席全壘打、單場雙響砲　今年終於開轟

中華隊已奪4座世界冠軍　U15亞洲盃、U18世界盃再拚佳績

台北公開賽／戴資穎主場未參賽　周天成列頭號種子領軍

快訊／林書豪確定簽約大陸品牌特步　9日記者會亮相

中職／Lamigo首輪大物來啦！蘇俊璋480萬加盟桃猿

熱門新聞

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

林子偉首局首打席全壘打、單場雙響砲　今年終於開轟

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3城市盃拳擊賽16日開戰

4洋基先發全進IL？　托雷斯3天2傷退

5WNBA女籃球星評無需同情林書豪

熱門新聞

1中國職棒8月開打辦選秀　7位台將轉戰

2中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

3富邦ABL雙主場　旅外A咖加盟可期

4前進中國職棒　蔡維凡接下新挑戰

5兄弟幼稚園為恰慶生　賽後大亂鬥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366