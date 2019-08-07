WNBA球星也來評論林書豪　豪哥的確遭逢太多異樣眼光

▲林書豪落淚引正反兩極論戰。（圖／GOOD TV提供）



記者張曜麟／綜合報導

林書豪先前回台在分享會上落下男兒淚，直言「好像被NBA放棄」，這段影片傳回美國後，也引起籃球圈正反兩極的論戰，有的人力挺也有人抨擊，目前林書豪仍尚未找到新東家，而現在WNBA的明星前鋒歐胡麥克(Chiney Ogwumike)則出面表示林書豪根本不值得同情。

上賽季林書豪季中被交易至暴龍，雖然一度受到重用，卻沒有抓住機會打出好表現，未贏得教練信任，並逐漸掉出輪換陣容，到了季後賽更是直接遭到棄用，僅有垃圾時間才登場，儘管隨隊奪下總冠軍，但林書豪也坦言非常不真實，賽季結束後更面臨無球可打的處境。

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▲WNBA球星歐胡麥克(Chiney Ogwumike)認為無需同情林書豪。（圖／CFP）



目前自由市場已經開市一個多月，但林書豪仍未收到NBA球隊報價，豪哥先前返台時對於未來的不確定性，更是難得留下男兒淚，直言，「每一年的挑戰都越來越艱難，我真的覺得人生好難，甚至感覺某方面來說，NBA已經放棄我了！」因為一直以來，林書豪就不斷想要傳遞給大家 「永不放棄」的精神，但現在他也面臨人生低谷。對於林書豪的落淚分享，許多球星都紛紛送上祝福，只不過仍有很多人評論林書豪，認為NBA早就給他很多機會。

WNBA洛杉磯火花隊明星前鋒歐胡麥克也評論林書豪，2014年選秀狀元的她近期上節目談論到林書豪，毫不諱言的表示根本無需同情，「我不懂為什麼有些人會為一個在NBA賺了6000萬美元的人感到遺憾。我不會同情林書豪的另一個原因是，他擁有哈佛的學位；我有史丹佛的學位，如果我從今天開始不打籃球，我也能生活很好，所以我對此非常感激，我認為自己很幸運，美國任何勞動者都不會為他難過。」

先前林書豪也表示，在自己的籃球生涯中，已經遇到太多的酸民以及遭逢太多異樣眼光，目前已經不會在意外界的評論，更懂得如何拒絕外界的聲音。

▲林書豪目前仍未收到NBA報價。（圖／GOOD TV提供）