亞洲U23中華男排直落三勝澳洲　首局戰到38比36

▲2019亞洲U23排球錦標賽，中華男排直落三勝澳洲。（圖／AVC）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

亞洲U23排球錦標賽男排賽事8月3日到8月11日在緬甸首都奈比多進行，目前已經來到複賽階段，中華男排挺進複賽後，今日交手先前在預賽取得三連勝的澳洲隊，最終直落三（38：36、25：23、25：16）擊敗對手。

中華隊本場比賽打得精彩，首局就上演驚奇逆轉，在比分落後的情勢下，連續破壞澳洲三個局點，將比分追到24比24平手，之後雙方僵持不下，一路deuce到36比36，最後中華隊連拿兩分，以38比36 逆轉拿下首局。

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次局中華隊的表現可以說是漸入佳境，開局後就一路維持領先局面，雖然澳洲隊緊咬比分，但最後中華隊仍以25比23拿下第二局，率先取得聽牌優勢，比賽來到第三局，中華隊打出氣勢，完全壓制對手，連續強勢的進攻，澳洲隊最終無力反擊，中華隊以25比16拿下最終局，同時也以3比0直落三取得這場比賽的勝利。

中華隊闖進複賽，與澳洲、斯里蘭卡、巴基斯坦同分在E組，雖然本屆賽事已經確定進入前8名，不過複賽的這兩場比賽，仍要力拚複賽分組最佳排名，取得八強賽有利形勢。

E組戰績排名第一的隊伍，八強賽將交手F組戰績第四的隊伍，若中華男排能搶下E組第一，則對進入四強賽更加有利，E、F組複賽戰績將影響八強賽對戰的對手。

▲▼2019亞洲U23排球錦標賽，中華男排（紅）直落三勝澳洲。（圖／AVC）

