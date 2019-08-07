安東尼NBA找生存機會　CBS評估目前5隊有需求

▲安東尼(Carmelo Anthony)是否能繼續待在NBA戰場上還是個未知數。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

根據CBS體育報導，現在安東尼(Carmelo Anthony)是否能繼續在NBA戰場上還是個未知數，安東尼在上賽季每次單打能得到0.9分，這比單打能力極強的里拉德(Damian Lillard)及米歇爾(Donovan Mitchell)都還要高，兩人分別只有0.87和0.85分而已，CBS評選每支球隊需要安東尼的程度，五隊被評選為最能容納安東尼的球隊。

排在第五名的是巫師，因為巫師現在呈現擺爛狀態，巫師也剛簽下了湯瑪斯(Isaiah Thomas)，如果能簽下安東尼的話，將有機會打出完全放棄防守的超強進攻球風來吸引球迷。第四名為獨行俠，雖然獨行俠已經有唐西奇(Luka Doncic)與波辛基斯(Kristaps Porzingis)，但波辛基斯在尼克時期與安東尼已建立良好關係，加上隊上球風顯然是攻強守弱，再加上安東尼的話，對於防守不會有太大的影響，但是在進攻方上或許會佔到一些優勢。

請繼續往下閱讀...

▲安東尼(Carmelo Anthony)。（圖／達志影像／美聯社）



第三名為76人，76人在防守方面表現出色，也剛好失去了巴特勒(Jimmy Butler)使得分點減少，而且關鍵球可能會沒人操刀，如能簽下安東尼可以讓進攻點減少的問題解決，而且關鍵球也能讓安東尼來處理，大部分球隊不需要一個專職得分手，但是76人顯然需要。

第二名為魔術，當家中鋒弗契維奇(Nikola Vucevic)坐在板凳上時，球隊每100回合只能得到101.3分，但如果在場上會提高9分之多，今年魔術唯一的收穫是阿米紐(Al-Farouq Aminu)是個防守專家，安東尼是唯一能在弗契維奇休息時提升魔術隊進攻的球員。

第一名為暴龍，這隊衛冕冠軍剛失去了陣中大將雷納德(Kawhi Leonard)，也就是失去了聯盟最好得分手之一，現在暴龍需要的是進攻球員，安東尼確實符合，暴龍防守也不錯，能彌補安東尼的防守能力。

▲安東尼(Carmelo Anthony)。（圖／達志影像／美聯社）