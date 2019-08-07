亞沙排／澎湖首舉辦場地高規格獲讚　設備從日本運來

▲亞洲沙灘排球公開賽澎湖站場地高規格。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／澎湖報導

澎湖首次舉辦亞洲沙灘排球公開賽，中華排協為了辦好比賽，場地設備都從日本、台灣運來，從無到有建構出國際規格球場，其中光是球場的沙灘整理就足足用了3次，中華排協克服種種困難，就是要給選手最好的環境。

這是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，台灣首次辦理賽事就選定在澎湖，中華排協特助章金榮表示，「過去地方沙排比賽都辦在這裡，我們想要辦理更大的比賽，在縣長、觀光旅遊處和排委會等幫忙協助下，向AVC提出申請。」

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考量到比賽場地有90公尺、35公尺的限制，最後選定在風景優美的知名景點隘門沙灘開打，在賽事開打前場地整沙就用了3次，過濾掉沙灘上的貝殼，鋪上適合選手比賽的4、5號沙。此外，中華排協協調當地廠商配合賽事進行，將觀光的遊樂戲水區往後推。

比賽場地從無到有一點一滴建設起來，球柱、球網等設備都從日本運來，觀眾席看台則是從台灣海運過來。為辦好賽事章金榮前後來回澎湖20幾趟，他表示除了場地架設整理外，還需要龐大的人力資源，動員了200名服務人員幫忙。

在所有人員努力下，比賽於7日正式開打，場地環境受到國際裁判和選手的肯定，香港和馬來西亞裁判一致認同澎湖地點好、風景美，賽事成功結合當地觀光，是一次很棒的參賽經驗。

▲亞沙排澎湖站，選在風景優美的隘門沙灘開打。（圖／記者張克銘攝）