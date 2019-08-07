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快訊／林書豪確定簽約大陸品牌特步　9日記者會亮相

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▲林書豪27日出席籃球訓練營，又穿上大陸品牌特步球鞋亮相。（圖／記者杜奕君攝）

▲林書豪確定簽約大陸品牌特步。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

林書豪目前新賽季動向遲遲未明，豪小子本人也曾多次強調不排除前進大陸CBA職業聯賽可能性，不過林書豪目前個人代言球鞋合約動向倒是率先確定，大陸品牌「特步」確定將簽下林書豪作為品牌代言人，9日將召開記者會正式公布，且此次口號將為「行我所信」，預料林書豪又將在對岸掀起一陣旋風。

這個夏天林書豪未來動向受到廣泛關注，除了先前返台曾在演說時，情緒潰堤落淚，並坦言似乎「被NBA放棄」，引起台灣甚至美國媒體的廣泛報導討論，隨後又傳出歐陸勁旅莫斯科中央陸軍曾對林書豪進行報價，但遭到豪小子拒絕，但隨後又遭到歐洲媒體駁斥，也讓林書豪動向更加令人霧裡看花。

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林書豪在本次訪台行程中，都穿上大陸球鞋品牌「特步」鞋款，他個人也曾對此表示，「自己目前在球鞋合約上也是自由球員，因此會想嘗試一些新的品牌。」

但根據大陸媒體披露，林書豪已經正式與特步達成加盟共識，將成為該品牌旗下最重量級代言球星，林書豪加盟特步的正式記者會將於9日上午10點正式舉行，媒體邀請函上也揭露口號為「行我所信」，代表林書豪又一新頁展開。

過去林書豪在加入NBA及締造傳奇「林來瘋」時期，都是穿著NIKE品牌球鞋，但隨後約滿轉投入Adidas旗下，但據了解雙方在上季約滿後並未續約，但林書豪仍穿著該品牌球鞋征戰NBA，並拿下個人生涯首冠榮耀。

至於「特步」在大陸知名度及市占率都遠不如李寧、安踏、匹克等具有NBA球星代言加持品牌，林書豪也將是該品牌史上首位具有NBA資歷代言人。

▲林書豪簽約特步消息曝光。（圖／翻攝自網路）

▲林書豪簽約特步記者發布會曝光就在9日。（圖／翻攝自網路）

關鍵字： 林書豪特步豪小子NBACBA籃球
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