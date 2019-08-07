亞沙排／澎湖站開打　大陸排球連3年缺席台灣國際賽

▲亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，中國大陸沒有派隊參加。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／澎湖報導

亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站）於7日開打，本賽事為前進2020東京奧運第一站，總計17國、48支球隊來台參賽，爭取東京奧運積分，但參賽隊伍中唯不見中國大陸隊，這已經大陸是繼前年世大運、去年亞洲盃後、今年亞俱盃，連續3年缺席在台舉辦的排球國際賽。

台灣首度舉辦亞洲排球聯合會（AVC）年度制式正式沙灘排球賽事，此事賽事為國際排球總會排名積分賽，攸關東京奧運參賽資格。本賽事前3名分別依序獲得100、90和80積分。

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2017年台北世大運、2018年亞洲盃排球賽大陸就曾以賽事過於密集為由，向亞排聯提出不參加賽事。這次亞洲沙灘排球公開賽作為前進東奧的首站，各國都派出好手前來爭取積分，唯獨大陸隊沒有派隊來台參賽。

不僅排球項目，中國大陸沒有派隊來台出賽，而將於9月3日至8日台北小巨蛋開打的中華台北羽球公開賽，大陸同樣也是缺席，大陸今年仍未派出任何選手來台參賽。

本次公開賽17國、48隊伍參賽，分別為澳大利亞、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南及中華隊。

賽事分為正規賽與資格賽，正規賽取排名前20的球隊，其餘透過資格賽爭取晉級，前4名隊伍可進入正規賽，本賽事男子共29支隊伍，女子隊則是19支，共計96名選手。

▲亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，亞洲各國好手拚奧運積分。（圖／記者張克銘攝）