中職／羅力花蓮交手亞力克　運彩看好富邦勝統一



▲羅力。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒本季首度來到花蓮球場，統一7-ELEVEn獅隊7日下午6點35分交手富邦悍將，雙方皆由洋投掛帥先發，富邦羅力（Mike Loree）對上統一亞力克（Alec Asher），富邦近期客場3連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開8.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.90、統一7-ELEVEn獅隊賠率1.60、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.85，統一7-ELEVEn獅隊受讓1.5分，賠率1.65、大小分開出8.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

羅力本季17場先發，戰績8勝6敗，112.2局被擊出102支安打，包括12支全壘打，103次三振，20次四壞球，防禦率2.96，WHIP值1.08，今年遭遇統一4場，取得1勝2敗，對戰防禦率1.29，對戰被打擊率0.152，曾被郭阜林敲過全壘打。

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亞力克本季7場出賽，有1場先發，戰績2敗2次救援成功，11局被敲11安，9三振，1次觸身球，防禦率2.45，WHIP值1.00，本季碰過富邦2場，吞1敗，對戰防禦率4.50，對戰被打擊率0.444。