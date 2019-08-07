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周天成世界第二衝擊球王桃田賢斗　「有實力就能慢慢追上」

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▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／台北報導

根據世界羽聯（BWF）最新一周世界排名，台灣男單一哥周天成以積分86698衝上第2，創下台灣本土男單最佳排名，是否有信心能夠追趕現在的球王日本桃田賢斗，周天成認為，「如果有實力就會到達那個位置的，排名只是一個位置，還是要把心態擺對。」

周天成去年拿下3座巡迴賽冠軍、2座巡迴賽亞軍、亞運男單銀牌、今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來台灣男單的最佳成績，接著拿下自己生涯首座、也是台灣羽壇首座的印尼公開賽男單冠軍。

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▼ 周天成奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

周天成接著在泰國公開賽奪冠，本賽季目前已獲得兩座冠軍，再進化的周天成，接下來的目標是在世錦賽拚牌，因為過去五度參賽，最佳成績都在8強。周天成本周以86698積分，擠下大陸石宇奇衝上第2，不過距離桃田賢斗的103118積分，還有一段差距。

回顧桃田賢斗因為賭博案復出之後，可說是橫掃羽壇，2018年就拿下了亞錦賽、印尼公開賽、世錦賽、日本公開賽、丹麥公開賽和福州公開賽7座男單冠軍，其中日本公開賽是史上第一位地主冠軍，更是繼大馬球王李宗偉、奧運金牌大陸諶龍之後，第三位男子單打世界排名積分突破10萬分的球員。

▼泰國公開賽冠軍周天成 。（圖／CFP）

▲▼泰國公開賽冠軍,.周天成 。（圖／CFP）

桃田賢斗在今年目前已經拿下德國公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽、亞錦賽、日本公開賽冠軍，其中全英公開賽是史上第一位日本男單選手奪冠、日本公開賽完成連霸。

而周天成和桃田賢斗的交手紀錄來到11次，周天成僅握2勝，最近一次贏球是在2018年德國公開賽周天成三局逆轉勝，而近兩次交手雙方也都鏖戰三局，因此桃田賢斗的防守並非是牢不可破，像是印尼金廷(Anthony Ginting)去年亞運和中國公開賽擊敗桃田賢斗取對戰二連勝，一度也被視為是桃田殺手；桃田賢斗對上石宇奇取得4勝2敗，不過最近一次在蘇迪曼盃交手時三局落敗。

▼2019全英公開賽男單冠軍桃田賢斗。（圖／路透）

▲▼2019全英公開賽,全英賽,桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

桃田賢斗在去年9月登頂後，現在在積分上雖然領先群雄，不過各國也開始對他做密切的觀察和研究，加上桃田賢斗今年在力拼馬來西亞公開賽和印尼公開賽衛冕時，都在16強爆冷止步，也被認為桃田賢斗的球王並不是那麼穩固，當然桃田賢斗也會針對自己的跑動和球的處理以及心態上更為加強。

周天成日前被問到和桃田賢斗球王的距離時談到，「如果有實力就會到達那個位置的，排名只是一個位置，還是要把心態擺對，不能以高姿態去看對手，而要像小選手一樣去衝擊他們，慢慢磨練一定可以慢慢追上去，但比賽不是只看排名，站在球場上都是公平的。」

不過還是讓球迷們期待蛻變後的周天成，能夠再進化的更高一檔次，力拼明年東京奧運的好成績。

▼桃田賢斗衛冕日本公開賽 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽 男單冠軍桃田賢斗 。（圖／CFP）

關鍵字： 周天成桃田賢斗球王
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