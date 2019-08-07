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勇士新季面臨大挑戰　柯爾：目標先建立球隊風格

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▲▼勇士主帥柯爾說，杜蘭特的傷勢讓全隊遭受嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾設定新賽季目標是要建立風格。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士今年在杜蘭特(Kevin Durant)離開後，許多球員也接連離開，過去的金州王朝也正式瓦解，相較今年各隊在自由市場的大動作補強，勇士卻沒有太多動作，而近期主帥柯爾談到了新賽季的願景，是希望建立球隊風格，因為現在情況跟以往大不同，同時並不會讓柯瑞(Stephen Curry)與格林(Draymond Green)負擔加重。

過去5季勇士每年都打進總冠軍戰，今年原先要挑戰3連霸，不料卻因為出現嚴重傷病問題，導致衛冕失利，而他們過往所建立的王朝也在今夏解散，相比過去幾年勇士都進行大補強，今年他們卻只有簽下羅素(D’Angelo Russell)一張破億美元的合約，其餘也只有續約湯普森(Klay Thompson)和格林，並沒有再引入其他大咖球星。

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對於今年其他各隊積極補強，勇士的戰力自然無法抗衡，目前也非奪冠熱門，對於這樣的轉變，柯爾則表示，「下賽季的情況和過去幾年不同，過去幾年若不考慮傷病，我知道我們可以贏下很多比賽，那時球隊的目標是為季後賽做準備，勝場數是57場還是65場都不重要，能這樣說是很大奢侈。不過現在加入一些新球員，可能會經歷一些失利，球隊的目標轉變成建立球隊風格，我知道過去5年我們是怎樣的球隊，但現在是全新的挑戰。」

由於湯普森十字韌帶受傷，新賽季可能要到季後賽前才能復出，對此勇士就會非常仰賴柯瑞以及格林跟羅素，但柯爾也說並不會讓他們的負擔加重，「在真正比賽前，這都還很難說，但有一點我確定，我不會讓他們一場比賽出場40分鐘。」

▲▼勇士3大主將柯瑞、湯普森和格林未來3年將繼續攜手奮戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞、格林、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯爾
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