世籃賽／綠衫軍4人在訓練營最多　庫茲馬：我好寂寞

▲美國隊共有史馬特、布朗、坦圖、華克4名綠衫軍球員參戰。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

經歷先前的大咖球星退賽潮，美國隊終於確定15人訓練營名單，同時也已經展開訓練，這份名單中，加上新進的球員一共有4名塞爾提克球員，是聯盟30隊中最多人參加世籃賽的隊伍，而紫金小將庫茲馬(Kyle Kuzma)則是唯一一個湖人球員，對此他也表示非常寂寞。

世籃賽攸關奧運資格，照理說各國都會精銳盡出，不過身為衛冕軍的美國，大牌球星卻接連退出，使得要挑戰3連霸的路相當艱辛。目前美國隊中最大咖僅剩剛轉隊到塞爾提克的華克(Kemba Walker)，而為填補空缺，楊恩(Thaddeus Young)、史馬特(Marcus Smart)、布朗(Jaylen Brown)和藍道(Julius Randle)被加入了大名單，現在的美國隊15人名單名單中，光綠衫軍就佔了4名，分別為華克、史馬特、布朗、坦圖(Jayson Tatum)。

請繼續往下閱讀...

15人名單中就有4名綠衫軍球員，這也是聯盟30隊中最多多球員參加世籃賽的隊伍，而綠衫軍的宿敵湖人卻只有庫茲馬一名小將參加，對此他表示，「我感覺很寂寞，我的好兄弟AD原本也會來的，但他現在有別的安排。」

庫茲馬先前也表態認為參加國家隊對於未來很有幫助，現在訓練營進入第2天，他談到如何熟悉隊友說到，「你能大致了解其他球員的習慣和打法，可見球員被招募到一起打球產生很大影響，還有到了季後賽期間對於對手的考察也很有用」

▲庫茲馬直言AD沒來好寂寞。（圖／CFP）