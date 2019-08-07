運動雲

>

世籃賽／綠衫軍4人在訓練營最多　庫茲馬：我好寂寞

ETtoday運動雲

▲美國隊，史馬特、布朗、坦圖、華克、庫茲馬。（圖／CFP）

▲美國隊共有史馬特、布朗、坦圖、華克4名綠衫軍球員參戰。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

經歷先前的大咖球星退賽潮，美國隊終於確定15人訓練營名單，同時也已經展開訓練，這份名單中，加上新進的球員一共有4名塞爾提克球員，是聯盟30隊中最多人參加世籃賽的隊伍，而紫金小將庫茲馬(Kyle Kuzma)則是唯一一個湖人球員，對此他也表示非常寂寞。

世籃賽攸關奧運資格，照理說各國都會精銳盡出，不過身為衛冕軍的美國，大牌球星卻接連退出，使得要挑戰3連霸的路相當艱辛。目前美國隊中最大咖僅剩剛轉隊到塞爾提克的華克(Kemba Walker)，而為填補空缺，楊恩(Thaddeus Young)、史馬特(Marcus Smart)、布朗(Jaylen Brown)和藍道(Julius Randle)被加入了大名單，現在的美國隊15人名單名單中，光綠衫軍就佔了4名，分別為華克、史馬特、布朗、坦圖(Jayson Tatum)。

請繼續往下閱讀...

15人名單中就有4名綠衫軍球員，這也是聯盟30隊中最多多球員參加世籃賽的隊伍，而綠衫軍的宿敵湖人卻只有庫茲馬一名小將參加，對此他表示，「我感覺很寂寞，我的好兄弟AD原本也會來的，但他現在有別的安排。」

庫茲馬先前也表態認為參加國家隊對於未來很有幫助，現在訓練營進入第2天，他談到如何熟悉隊友說到，「你能大致了解其他球員的習慣和打法，可見球員被招募到一起打球產生很大影響，還有到了季後賽期間對於對手的考察也很有用」

▲美國隊，史馬特、布朗、坦圖、華克、庫茲馬。（圖／CFP）

▲庫茲馬直言AD沒來好寂寞。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽NBA塞爾提克湖人庫茲馬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

林子偉首局首打席全壘打、單場雙響砲　今年終於開轟

中華隊已奪4座世界冠軍　U15亞洲盃、U18世界盃再拚佳績

台北公開賽／戴資穎主場未參賽　周天成列頭號種子領軍

打破ABL「洋將聯盟」迷思　許晉哲：將給本土表現機會

中職／Lamigo首輪大物來啦！蘇俊璋480萬加盟桃猿

熱門新聞

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

林子偉首局首打席全壘打、單場雙響砲　今年終於開轟

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3LamiGirls全新EP　預購24小時破千張

4利奇馬恐影響　亞沙排無法延期

5耗近9千萬整修　花蓮球場再升級

熱門新聞

1中國職棒8月開打辦選秀　7位台將轉戰

2中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

3富邦ABL雙主場　旅外A咖加盟可期

4前進中國職棒　蔡維凡接下新挑戰

5兄弟幼稚園為恰慶生　賽後大亂鬥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366