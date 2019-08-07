SBL球團會議今登場　規模定位、雙洋將存廢是關鍵

▲SBL新賽季究竟以何等風貌、規格進行，7日球團會議就將揭曉。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

在上季年度總冠軍富邦勇士正式宣布轉戰ABL東南亞職籃聯賽，老牌勁旅達欣也宣布退回甲組後，即將邁入第17個賽季的SBL聯賽，究竟該以何等規模進行，也成為台灣籃壇焦點。中華籃協7日下午16時將邀集現有5球團代表進行會議，討論下季方向，預料接下來聯賽規模，以及雙洋將制是否續存，將是焦點所在。

在CBL職籃破局，宣布來年再戰情況下，目前台灣「最高籃球殿堂」仍屬SBL情況下，聯賽卻又面臨上季冠軍富邦出走、達欣退出不玩的不利狀況，雖然籃協理事長謝典霖一度喊出「擴編說」，希望這個賽季就直接將參賽隊數擴充至8到10隊，但此方式目前已經確定無法執行。

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籃協6日在富邦宣告轉戰ABL後，也表態新賽季的SBL將以現有5隊規模進行，至於擴編隊伍，最快要到第18季才會著手進行。但究竟「7變5」的賽事規格，賽程、季後賽如何安排，肯定新賽季風貌都將重新洗牌。

另外，最重要焦點在於上季因應職業化而催生的「雙洋將制」，新賽季在聯賽隊伍驟減情況下，究竟是否續存？先前籃協方面曾表態，體育署仍有高度意願補助，因此雙洋將制續行的機率不低。

但有SBL球團高層透露，「目前隊數僅剩5隊，本土球員空間相對受到壓縮，若再採行雙洋將，可能更縮限了本土球員的上場時間，因此不贊成續用雙洋將制。」

因此球團會議上，雙洋將存廢肯定將是討論重點，另外包括新賽季的選秀何時舉辦，以及最重要的行銷、轉播權究竟如何進行，都必須盡速達成共識，SBL新賽季究竟能否展現革新風貌，此次會議將正式揭曉。

▲SBL新賽季雙洋將制是否續存，預料也是球團會議討論重點。（圖／資料照）