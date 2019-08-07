DLIVE夏季聯賽13日開打　SBL列強迎戰ABL、菲勁旅

▲DLIVE夏季聯賽將於13日點燃戰火。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／台北報導

2019年DLIVE夏季籃球聯賽將於8月13日至18日於板橋體育館開打，這次一共邀請了SBL裕隆、璞園、台銀、UBA冠軍隊健行科大、ABL澳門黑熊、菲律賓遠東大學、晧宇國際、Footer等海內外8支勁旅參賽。其中包括此次參與CBA選秀的鄭瑋，籃壇未來長人希望譚傑龍，都將參與此次賽事。

DLIVE 創辦人，也是前籃球國手黃寶賜表示，「今年因為達欣的解散加上整體台灣籃球職業環境目前情況不明，今年畢業的應屆大學生球員處於一個尷尬的狀態，未來狀況不確定的情形下，只要有機會展現自己的能力，都會積極爭取，也因此今年就有非常多的年輕好手願意加入夏季聯賽，希望能獲得各隊的注意。」

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另外，許多身手依舊的球員，也在尋找延續球員生涯的機會，前寶島夢想家後衛鄭瑋，今年挑戰CBA選秀雖然拿下單打王賽事亞軍，但沒能受到CBA球隊的青睞，返台之後隨即投入訓練，挑戰夏季聯賽。

▲日前挑戰CBA選秀失利的鄭瑋也將參加此次賽事。（圖／寶島夢想家提供）

前SBL富邦勇士前鋒陳京華，因為傷勢影響離開聯盟兩年後也尋求復出的機會，兩人都維持相當好的狀態，希望除了幫助這些學弟們贏得比賽之外，也希望能為自己的球員生涯再創造一個機會。

還有包括UBA台藝大學今年畢業的陳懷安、張家禾，過去幫助醒吾科大拿下隊史首冠的後衛豐正凱等人，也都齊聚夏季聯賽，希望讓球迷們看見自己的能耐。

此次DLIVE夏季聯賽這次也特地邀請了澳門黑熊、菲律賓遠東大學兩支外國球隊來台交流較量，另外有璞園建築、裕隆納智捷、台灣銀行三支SBL隊伍參戰。還有UBA上屆冠軍健行科技大學一同加入。

全部賽事將於板橋體育館舉行，8日13日至15日進行小組賽，16日開始進行複賽，8月18日將進行最後的總決賽，本賽事全程由Eleven Sports進行轉播，DLIVE現場設置有週邊紀念商品攤位，完全免費入場，歡迎所有球迷踴躍進場支持台灣年輕好手。

▲DLIVE夏季聯賽每年給予許多籃球選手築夢的舞台。（圖／DLIVE提供）