亞洲U23中華男排複賽戰澳洲、斯里蘭卡　拚八強有利形勢

▲ 2019亞洲Ｕ23排球錦標賽，中華男排（白）對巴基斯坦。（圖／AVC）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

兩年一度的亞洲U23排球錦標賽今年進入第三屆，男排賽事8月3日到8月11日在緬甸首都奈比多進行，中華男排在C組排名第二晉級複賽，複賽將交手A組晉級的澳洲及斯里蘭卡，將全力搶勝，拚複賽分組最佳排名。

今日中華男排將於台灣時間12：30交手A組排名第一的澳洲，明日12：30再戰A組第二的斯里蘭卡，A、C兩組當中晉級的隊伍分在Ｅ組，預賽同組隊伍複賽不再重複對戰，E組戰績排名第一的隊伍，八強賽將交手F組戰績第四的隊伍，若中華男排能搶下E組第一，則對進入四強賽更加有利，而前兩屆亞洲U23排球錦標賽，中華男排皆獲得銅牌。

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雖然預賽同組隊伍複賽不再重複對戰，不過預賽對戰成績也將列入複賽戰績計算。各組預賽戰績，A組澳洲三勝排名第一，斯里蘭卡兩勝一負排第二，複賽與C組同分在E組進行交叉對戰；B組部分日本三勝排名第一，哈薩克排名兩勝一負排第二，複賽與D組晉級的中國和印度同分在F組，E、F組複賽戰績將影響八強賽對戰的對手。

本屆中華男排部分名單大抵與亞俱賽以及世大運名單相同，吳宗軒、石修智等球員已經超齡而未在名單內，但也有多名台電新秀入選，包含林宜暉、顏振富、詹旻翰以及張育陞。其中有12名選手（周建宏、黃澄浩、劉佳昌、柯凱傑、林宜暉、詹旻翰、宋柏霆、張育陞、顏振富、陳政錡、林昱丞、張昀亮）入選東京奧運男子排球培訓隊。

▲ 2019亞洲Ｕ23排球錦標賽，中華男排力拼四強。（圖／AVC）