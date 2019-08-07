運動雲

>

亞洲U23中華男排複賽戰澳洲、斯里蘭卡　拚八強有利形勢

ETtoday運動雲

▲▼ 2019亞洲Ｕ23中華男排。（圖／AVC）

▲ 2019亞洲Ｕ23排球錦標賽，中華男排（白）對巴基斯坦。（圖／AVC）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

兩年一度的亞洲U23排球錦標賽今年進入第三屆，男排賽事8月3日到8月11日在緬甸首都奈比多進行，中華男排在C組排名第二晉級複賽，複賽將交手A組晉級的澳洲及斯里蘭卡，將全力搶勝，拚複賽分組最佳排名。

今日中華男排將於台灣時間12：30交手A組排名第一的澳洲，明日12：30再戰A組第二的斯里蘭卡，A、C兩組當中晉級的隊伍分在Ｅ組，預賽同組隊伍複賽不再重複對戰，E組戰績排名第一的隊伍，八強賽將交手F組戰績第四的隊伍，若中華男排能搶下E組第一，則對進入四強賽更加有利，而前兩屆亞洲U23排球錦標賽，中華男排皆獲得銅牌。

請繼續往下閱讀...

雖然預賽同組隊伍複賽不再重複對戰，不過預賽對戰成績也將列入複賽戰績計算。各組預賽戰績，A組澳洲三勝排名第一，斯里蘭卡兩勝一負排第二，複賽與C組同分在E組進行交叉對戰；B組部分日本三勝排名第一，哈薩克排名兩勝一負排第二，複賽與D組晉級的中國和印度同分在F組，E、F組複賽戰績將影響八強賽對戰的對手。

本屆中華男排部分名單大抵與亞俱賽以及世大運名單相同，吳宗軒、石修智等球員已經超齡而未在名單內，但也有多名台電新秀入選，包含林宜暉、顏振富、詹旻翰以及張育陞。其中有12名選手（周建宏、黃澄浩、劉佳昌、柯凱傑、林宜暉、詹旻翰、宋柏霆、張育陞、顏振富、陳政錡、林昱丞、張昀亮）入選東京奧運男子排球培訓隊。

▲▼ 2019亞洲Ｕ23中華男排。（圖／AVC）

▲ 2019亞洲Ｕ23排球錦標賽，中華男排力拼四強。（圖／AVC）

關鍵字： U23亞洲排球錦標賽中華男排
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

劉鴻杰選「戰」字當旅日目標　披上25號球衣家族動員支持

台北公開賽／王子維腰傷復原佳　要找回自信對未來還滿期待

台北公開賽／周天成更重視心態要再進化　奧運前維持沒有教練

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中職看ET 下半季冠軍神預測 搶抽限量簽名商品

世籃賽／字母哥願用MVP換世界冠軍　3兄弟為國家而戰

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

熱門新聞

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

林子偉首局首打席全壘打、單場雙響砲　今年終於開轟

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3張進德選2保送！連續7場上壘

4周天成世界第二衝擊球王桃田賢斗？

5首輪蘇俊璋480萬加盟Lamigo桃猿

熱門新聞

1中國職棒8月開打辦選秀　7位台將轉戰

2中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

3富邦ABL雙主場　旅外A咖加盟可期

4前進中國職棒　蔡維凡接下新挑戰

5兄弟幼稚園為恰慶生　賽後大亂鬥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366