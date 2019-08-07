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富邦勇士轉戰ABL對抗夢想家　上演「南俠北獸」夢幻對決？

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▲第16季SBL冠軍，富邦勇士。（圖／富邦勇士臉書粉絲專頁）

▲第16季SBL冠軍富邦勇士宣佈轉戰ABL。（圖／富邦勇士臉書粉絲專頁）

記者潘泓鈺／綜合報導

拿下隊史首座SBL冠軍之後，富邦勇士6日正式宣佈新賽季轉戰ABL東南亞職籃聯盟，陣中本土球員星光熠熠，甚至還要爭取林志傑、曾文鼎兩位旅外巨星其中一人加盟，與上季ABL例行賽龍頭寶島夢想家3名本土球星田壘、李學林、陳世念對決，搶先掀起話題。

雖然ABL聯賽大多球隊以3名外援為主軸，但富邦勇士總教練許晉哲強調，富邦要打破「洋將聯盟」的迷思，以本土球員為球隊核心。富邦勇士陣中擁有蔡文誠、洪志善、張宗憲、林書緯等頂級本土球員，若後3者能夠順利續約，絕對是ABL中最強的本土陣容之一，也是與其他球隊最大的差別。若富邦勇士成功網羅林志傑或曾文鼎，就能夠跟夢想家開啟「南俠北獸」的夢幻話題。

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▲林志傑仍想繼續打球。（圖／CFP）

▲▼（上圖）林志傑；（下圖）曾文鼎。（圖／CFP）

▲▼曾文鼎。（圖／CFP）

夢想家去年大動作，補進田壘、李學林、陳世念3名黃金世代成員，徹底改善第一個賽季無人掌控節奏的問題，另外還有曾入選過瓊斯盃中華白的陳孝榮鞏固禁區，加上3名外援阿提諾（Will Artino）、米勒（Malcolm Miller）、葛萊斯（Tevin Glass）搭配得宜，一掃成軍首季1勝的陰霾，打下例行賽第一。

不過夢想家今年休賽季再碰上考驗，總教練穆雷（Dean Murray）、阿提諾出走巴林聯賽，另外兩名外援也沒帶回，總教練、3外援人選未能敲定；本土球員方面吳永盛挑戰CBA、鄭瑋暫時沒有接觸消息，剩下3名黃金世代、陳孝榮、張耕淯、混血搖擺人錢肯尼，以及陳昱翰、吳松蔚兩名初代夢想家成員。

▲▼寶島夢想家vs珠海戰狼，1號 田壘、10號 柴瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲田壘。（圖／寶島夢想家提供）

關鍵字： 富邦勇士寶島夢想家林志傑田壘
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