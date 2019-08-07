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世籃賽／字母哥願用MVP換世界冠軍　3兄弟為國家而戰

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▲2019年NBA年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥願用MVP換世界盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃男籃將在31日開打，相較於美國隊大牌球星接連退出，許多歐陸強權卻有許多球星想要打世界盃，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)就是其中之一，而近期他受訪就表示自己願意用MVP獎盃換世界盃冠軍，可見他對於今年世籃賽勝利的渴望。

上賽季大幅成長的「字母哥」不僅率領公鹿打出全聯盟第1的戰績，同時自身還奪下MVP的殊榮，儼然成為最無法抵擋的巨星，今年他也攜手哥哥與弟弟一同參戰世籃賽。在世界盃的歷史上，「字母哥」是第一位剛拿下MVP就參戰的球員，而他談到對於這次比賽的期許表示，「我願意用我的MVP獎盃來換世界盃冠軍；為國征戰時，我覺得有特殊的意義。」

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「當你聽著國歌準備比賽，投進第一球或完成第一次進攻後，會感覺很不一樣，那是很奇特的感覺，而我每次都感到很驕傲。如果能帶領國家隊贏球，那感覺就會更不可思議，我永遠都會是國家隊的一員，只要我身體健康，我就會為國出戰。」安戴托昆波表示。

今年安戴托昆波3兄弟都入選希臘國家隊將一同作戰，對於跟兄弟聯手，「字母哥」坦言真的很難得，「我們都一直在激勵隊方變更好，我們3個能夠同時為希臘效力真的很難以置信，為此我們都付出很多努力，這就是為什麼我的母親在為我們驕傲，我相信我父親在天堂也會注意這一切。」

▲▼公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）（圖／路透）

▲字母哥。（圖／路透）

關鍵字： 是籃賽NBA公鹿希臘安戴托昆波
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