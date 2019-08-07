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世籃賽／澳洲12人名單　米爾斯、柏加特領軍衝死亡之組

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▲澳洲男籃兩大NBA等級的主力控衛米爾斯、戴拉維多瓦，過去都曾來台參戰瓊斯盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲男籃米爾斯(Patty Mills)揚言在世籃賽奪牌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者馬力／綜合報導

2019世界盃籃球賽將在8月底於大陸開打，澳洲男籃在7日公佈了最終的12人名單，其中包含了五位NBA球員以及前勇士隊中鋒柏加特(Andrew Bogut)，原本澳洲男籃還會有西蒙斯(Ben Simmons)的助陣，但這位2018新人王也坦言相當可惜無法在世籃賽為國出戰，不過還是會持續與國家隊進行訓練，備戰2020東京奧運。

這五位NBA球員分別是馬刺控衛米爾斯(Patty Mills)、爵士小前鋒英格斯(Joe Ingles)、太陽中鋒拜恩斯(Aron Baynes)以及騎士控衛戴拉維多瓦(Matthew Dellavedova)和76人前鋒伯爾登(Jonah Bolden)，除了這5位NBA球員還有一個是剛從勇士隊退出並回歸澳洲籃壇的柏加特。

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▲澳洲男籃挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲男籃柏加特(Andrew Bogut)。（圖／達志影像／美聯社）

其中馬刺控衛更發下豪言說目標是要贏下獎牌甚至是金牌，但澳洲男籃在此次資格賽被分到了死亡之組H組，其他三隊分別是加拿大、立陶宛以及塞內加爾，加拿大這次的陣容雖然多位NBA球員相繼退出，今年選秀探花巴瑞特(RJ Barrett)也因小腿拉傷退出，但依舊實力強勁。

立陶宛雖然也只有兩位NBA球員，但立陶宛卻能在世界籃壇排行第六，也同時是H組裡世界排名最高的隊伍，實力可見不一般，而塞內加爾雖然只有一位NBA球員，灰狼的簡恩(Gorgui Dieng)但是也不能小看，從世界排名上來看澳洲排名第11、加拿大排名第23、塞內加爾排名第37，以排名及出賽名單來看的話，塞內加爾出線的機會相對小很多，但是哪兩隊能晉級就很難說了。

▲澳洲男籃挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲男籃拜恩斯(Aron Baynes)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽米爾斯英格斯柏加特世籃賽H組
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