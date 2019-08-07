熱火隊魂續留　哈斯倫邁阿密第17季現役單一隊最長

▲哈斯倫續留熱火迎生涯第17賽季。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

熱火隊魂回來了！原先在今年宣布打完就會退役的哈斯倫(Udonis Haslem)，7日他再次與熱火簽下一年老將底薪，將迎來自己的第17個賽季，同時哈斯倫也是現役效力一球隊時間最長的球員。

今年在韋德宣告退役後，外界也都在關心哈倫斯是否會繼續征戰，而他先前也表態會在今年退休，「差不多該結束了，籃球場上已經沒有什麼我能做的了，我的孩子漸漸長大甚至我連他們的比賽都沒去看過，我想這是促使我去做這個決定的關鍵。」只不過他在今天突然宣布回歸，與熱火達成一年260萬美元的老將底薪協議。

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自2003年開始，哈斯倫生涯至今都一直在熱火效力，下賽季將迎來第17賽季，若無意外，哈斯倫將會成為史上第6位整個職業生涯只為熱火效力的球員，而他將再次刷新連續在熱火征戰的最長紀錄，完美詮釋聯盟少有的忠誠。值得一提的是，哈勒斯目前是現役所有球員中，效力一球隊時間最長的球員，聯盟僅有他與柯瑞(Stephen Curry)效力一隊至少10年。

過去16個賽季，哈斯倫場均出賽25分鐘，可以繳出7.6分、6.7籃板，儘管數據不起眼，但他強硬的球風也代表著熱火的精神，同時他也是熱火「三巨頭」時期不可或缺的球員之一，而他一共抓下5716籃板則是隊史第1；上賽季哈斯倫僅出賽10場，場均僅有2.5分、2.7籃板。

▲熱火精神領袖哈斯倫。（圖／達志影像／美聯社）