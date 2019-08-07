台北公開賽／印度塞娜、香港伍家朗參賽　大陸連三年不來台

▲ 2014年台北羽球公開賽冠軍林丹。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝孟儒／台北報導

2019中華台北羽球公開賽9月3日至8日將在台北小巨蛋強勢登場，今年共有23個國家、442名選手報名參賽，不過前世界球后戴資穎將確定不會參賽，世界第2的男單一哥周天成則是領銜多組台灣好手出賽。有趣的是，大陸今年仍未派出任何選手來台參賽。

▼2019台北公開賽記者會。（圖／記者謝孟儒攝）

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2019中華台北羽球公開賽總獎金高達500000美金，是世界羽聯超級300賽最高獎金紀錄，包括丹麥、日本、南韓、印度、印尼等有23個國家、442名選手報名參賽，包括世界第8的印度前球后塞娜（Saina Nehwal）、第9的美國華裔張蓓雯、南韓一姊成池鉉、大馬男單新星李梓嘉、香港一哥伍家朗等好手，其中李梓嘉更是去年男單冠軍。

▼周天成和伍家朗剛在泰國公開賽決賽激戰三局 。（圖／CFP）

不過中國大陸今年仍沒有派出任何選手參賽，去年和前年也都未見任何一位大陸選手，有大陸選手參賽要回溯到2016年，當時大陸可說是包辦了三項雙打冠軍，包括男雙雙塔組合李俊慧／劉雨辰、女雙黃東萍／鍾倩欣，以及混雙鄭思維／陳清晨。

台北公開賽自從1995年從邀請賽性質改制為公開賽，從2018年起，因應世界羽聯（BWF）賽事分級別後，屬於第二等別第五級賽事的超級300賽，總獎金為500000美元。大陸選手曾在1996年就有來台參賽，由董炯拿下男單冠軍。

▼印度塞娜將來台參賽。（圖／達志影像／美聯社）

2006年、2014年台北公開賽時，大陸的「超級丹」林丹曾來台參賽，共拿下兩座男單冠軍、奧運金牌的諶龍則是在2015年來台並拿下冠軍，同年女單由大陸前球后王儀涵包辦，2016年的男女單亞軍分別為喬斌和王適嫻，不過從2017年至今年，大陸連續三年都未派選手來台參賽。

對比本屆台北公開賽許多名將都將出賽，像是南韓除了一姐成池鉉，女雙也來了兩組，包括世界排名第6的李紹希／申升瓚、第9的金昭映／孔熙容、混雙第7徐承宰／蔡侑玎；大馬也派出混雙世界第5的組合吳柳螢／陳炳順、印尼在雙打也派出三組世界排名前10的組合應戰。

▼林丹2014年曾來台參加台北羽球公開賽。（圖／記者黃克翔攝）