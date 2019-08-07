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楊皇蘭43天2677KM遠征環法超馬達陣 　亞洲首位完賽女跑者

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▲▼ 楊皇蘭環法超馬達陣 亞洲第一位完賽女跑者 。（圖／楊皇蘭提供）

▲楊皇蘭環法超馬達陣 。（圖／楊皇蘭提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

臺灣超馬女將楊皇蘭在歷經43天近2700公里的雙腳遠征，於法國時間8月4日下午四點通過終點巴黎鐵塔，完成了「環法超級馬拉松」，成為亞洲第一位完賽的女跑者。

法國有兩場知名的超馬賽事，一場是超馬媽媽邱淑容曾跑過的「穿越法國超級馬拉松（La Transe Gaule）」，全程長達1190公里，需在19天跑完。而另一場，就是這場「環法超級馬拉松（Le Tour de France Footrace 2019）」。

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今年的賽道自法國北邊的世界遺跡聖米歇爾山（Mont-Saint-Michel）起跑，逆時針展開環法之旅，終點為巴黎艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel），從6月底至8月初，共計43天2677公里。賽道由從低海拔一路爬升至高海拔，除了坡度的上下爬升，參賽者還需面對歐洲夏季熱浪的侵襲，是一場十分艱辛的賽事。

環法賽2015年首次舉辦，報名人數25人中僅12人完成。臺灣超馬教官陳瑞龍當年以 356小時19分完成，是成功達陣的12名參賽者中唯一一位華人；同年也有來自日本女跑者參賽，但遺憾未能完成。時隔四年再次舉辦的環法賽，來自臺灣的楊皇蘭克服一切困境，以每天平均跑45至75公里的超馬距離，最終成功完成這一場極具挑戰的賽事。

楊皇蘭在臺灣超馬圈相當活躍，也多次入選超馬國家代表隊，參與24小時亞錦賽、24小時世錦賽以及山徑越野世錦賽。除了是超馬好手，同時也是漸凍人協會的發票志工，在桃園積極開闢發票箱放置點；也曾參加為漸凍人而跑的超馬募款活動，給予漸凍病友們的支持與希望。

▲▼ 楊皇蘭環法超馬達陣 亞洲第一位完賽女跑者 。（圖／楊皇蘭提供）

關鍵字： 楊皇蘭環法超馬
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